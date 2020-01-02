跨年夜「慶祝槍響」惹禍！61歲婦看煙火中彈身亡、3歲童後院玩耍受傷

▲美國跨年夜傳出2起疑似因「慶祝槍響」引發的案件，釀成1死1傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國跨年夜傳出2起疑似因「慶祝槍響」引發的案件。德州休士頓61歲女子阿什福德（Philippa Ashford）於31日晚間與家人一起看煙火，卻遭到莫名槍擊，當場倒地身亡。同一天，亞利桑那州鳳凰城一名3歲男童安東尼奧（Antonio）在自家後院玩耍，竟被「子彈碎片」擊中腿部，幸好沒有造成大礙。

A 61-year-old Texas woman celebrating New Year's Eve was apparently killed by celebratory gunfire in Houston, authorities said. https://t.co/iCPIP3Wu2j — KOBI-TV NBC5 News (@KOBITV) January 2, 2020

ABC新聞報導，阿什福德31日晚間與家人聚在一起，接近午夜時，一起走到車道上，觀賞附近鄰居施放的煙火，她卻突然大叫，緊緊抱住自己的身軀，說「我想我可能中槍了」，接著倒地不起，當場被醫護人員宣告死亡。

哈里斯郡（Harris County）警長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）研判，槍擊來自受害者的社區外面，很有可能是「慶祝的槍響」，執法單位已經展開調查。NBC報導，鄰居巴比諾（John Babineaux）是一名退休警察，他說，「煙火或鞭炮非常危險，但你要擔心的是爆炸，不該是朝著你飛來還擊中你的流彈。」

OVERNIGHT: 3-year-old Phoenix boy injured by New Year's Eve random gunfire https://t.co/rbhF5QQhhc pic.twitter.com/TwSa3Mmos4 — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) January 1, 2020

鳳凰城警方1日向《亞利桑那共和報》表示，一名3歲男童31日與朋友在後院玩耍，卻突然被子彈碎片擊中受傷，幸好沒有造成生命威脅，預計很快就能康復。他們大約晚間9時30分抵達，調查現場後指出，嫌犯不在同一棟建築裡，鄰居的門上有5個彈孔，安東尼奧家的後院門上則有3個彈孔，全案仍在追查當中。

根據當地媒體AZFamily，男童母親穆諾茲（Claudia Munoz）表示，安東尼奧的腿部後側被子彈碎片擊中，「這很可怕，我當時不知道如何反應，我嚇壞了……我從來沒想過兒子會成為這種事件的受害者，從來沒有。」

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