美駐伊拉克使館爆示威遇襲！蓬佩奧延後「訪烏克蘭行程」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布暫緩訪烏克蘭行程。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國國務院1日宣布，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將延遲訪問烏克蘭等5國的行程，留在華盛頓特區，關注持續進行中的伊拉克情勢。據了解，美軍29日空襲親伊朗民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah），巴格達數百名支持者31日闖入美國大使館抗議、破壞。真主黨旅發言人1日表示，已下令群眾「撤退」，「美國應該已經收到我們的訊息了。」

▲美國國務卿蓬佩奧（中）宣布暫緩訪問烏克蘭行程。突為美軍29日空襲「真主黨旅」5處據點以後，他在佛州海湖莊園召開記者會。（圖／路透）

據《路透社》報導，美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）於1日聲明，蓬佩奧原預定訪問「烏克蘭、白俄羅斯、哈薩克、烏茲別克與賽普勒斯的計畫將要暫緩，因國務卿需要留在華盛頓特區，持續監督仍在發展中的伊拉克情勢，並確保在中東的美國公民安全……行程將在不久的將來重新安排。」

▲伊拉克維安部隊出動，驅離示威者。（圖／達志影像／美聯社）



奧格塔斯指出，伊拉克維安部隊已經取得掌控權，持續驅離使館附近的民兵組織成員，雖然1日晚間大多數人已經離開，「周邊情勢顯著緩和，但事後的安全情勢依然高度緊張。」

▲▼支持真主黨旅的伊拉克民眾1日攻擊美國大使館抗議。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，真主黨旅是什葉派穆斯林民兵組織，駐紮在伊拉克、敘利亞，獲得伊朗支持，29日遭遇美國空襲，其支持者31日憤怒闖入、攻擊美國大使館，展開為期2天的抗議。一名真主黨旅發言人表示，「我們已經發出命令，要求所有人撤退，因為美國應該已經收到我們的訊息了。」



CNN報導，伊拉克政府譴責伊朗煽動抗議，美國總統川普31日晚間表示，「伊朗將必須對於生命的逝去，或者任何設施的損失完全負責。」美國國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，立即派遣750名士兵前往中東地區，因應威脅，且已經派出2架阿帕契直升機（Apache）在大使館上空盤旋，「展示武力」。



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