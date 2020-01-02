公主抱女兒拍畢業照！18年對比照曝光...網驚：這爸有帥！

▲18年前後照片對比。（圖／翻攝自twitter／__toritilla）

實習記者施怡妏／綜合報導

即使時光流逝，父母對孩子的愛也不會改變。美國一名女網友在推特上分享自己與父親「18年前後」的對比照，她從原本才幾個月大的女嬰，變成即將從高中畢業的少女，卻始終是父親的寶貝女兒，照片一貼出，立刻感動不少網友。

據people.com報導，托莉（Tori Roach）2018年畢業於亨茨維爾高中（Huntsville High School），19歲的她穿著綠色的畢業學士服與父親丹尼斯（Dennis Roach）合照，重現了18年前父親畢業時所拍攝的父女倆合照。托莉將照片分享到推特，從照片裡可以看到，18年前托莉的父親同樣穿著綠色的畢業服，親吻著懷中抱著的女嬰。18年後女嬰已經長大成一位成漂亮的金髮美少女，同樣被父親抱在懷裡、親吻臉頰。托莉表示，「我當時想從嬰兒時期的照片中，找出可以在畢業典禮上展示的照片，結果就發現這張有趣的相片。」

▲托莉和父親相隔18年的畢業照，感動無數網友。（圖／翻攝自twitter／__toritilla）

照片在推特上一貼出，立刻在網路上瘋傳，吸引世界各地網友的關注。托莉和父親丹尼斯得知後都相當驚訝，托莉表示，還原18年前照片裡的動作，雖然在拍照的時有些尷尬，「但這讓我與父親的關係更加的緊密，我相信沒有多少人可以像我一樣，擁有相同的經歷。」

照片也被分享到《爆廢公社公開版》，超過萬人按讚，網友們感動留言「永遠的前世情人」、「小孩永遠是父母的寶」、「好溫馨」「孩子不管長多老，在父母的心中，永遠都是孩子。」許多網友也紛紛貼出與爸爸的合照。但也有人發現照片的亮點歪樓表示，「爸爸都沒變耶！」、「早點生才是幸福」、「爸爸很像男朋友」。