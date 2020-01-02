澳洲野火20頭牛嚴重燒傷　農夫忍痛「全部射殺」悲傷陪著屍體

▲澳洲新南威爾斯州發生多起嚴重火災。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

澳洲各地森林野火肆虐，傳來一起又一起的悲劇，來到新南威爾斯州（New South Wales），農夫希普頓（Steve Shipton）所飼養的20頭牛隻由於嚴重燒傷，他只好忍痛拿槍射殺牛隻，結束後鄰居上前安慰他，畫面相當令人難過。

BBC報導，自去年12月30日以來，澳洲東南部發生的森林野火造成至少8人喪生，還摧毀超過200棟房屋，許多人仍受困災區。希普頓來自新南威爾斯州Coolagolite地區，他的房屋受到大火侵襲，牛隻也嚴重燒傷，他必須忍痛射殺20頭牛隻，附近的農夫則上前安慰他。

照片可見希普頓在牧場檢查牛隻的受傷狀況，並對著牛的頭部開槍，他看著牛的屍體，隨後與當地獸醫握手，感謝對方提供的協助。《每日郵報》指出，新南威爾斯州南部沿岸在2020新年前發生火災，造成當地7人死亡，數百棟房屋都遭殃，居民正準備面臨更熱、更乾的天氣狀況。

當局警告，4日的情況可能會變得更糟，當地居民以及住在臨海小鎮的旅客必須盡快遠離火災影響的地區。新南威爾斯州鄉村消防局（RFS）首長菲茲西蒙（Shane Fitzsimmons）表示，從4日的天氣預報可見，大家都必須為了更有挑戰的情況做好準備。

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