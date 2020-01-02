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《自然》期刊：AI診斷乳癌優於單一醫師　有望減少病人等待時間

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▲▼乳癌,乳房檢測,乳房。（圖／示意圖／取自Pixabay）

▲AI有望協助提升醫師診斷乳癌的準確性。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

《英國廣播公司》（BBC）報導，1日發表於科學期刊《自然》（Nature）網站的研究指出，人工智慧（AI）在診斷乳癌方面比醫師更加準確；此外由於AI不會像人類一樣感到疲倦，專家表示這個工具可以協助改善檢測。不過，這套AI系統還處在研究階段，並未實際應用在臨床。

來自谷歌健康（Google Health）與倫敦帝國學院（Imperial College London）研究人員所組成的國際團隊，設計並訓練人工智慧演算法，分析近2.9萬名女性的X光成像，結果發現這套演算法在解讀乳房X光照片的表現優於6名放射科醫師。

BBC指出，英國國民保健署（NHS）目前的機制，是兩名放射科醫師分析每名女性的X光成像，若是兩人意見不同，就會有第3名醫師進行評估。在此項研究中，AI接收匿名的影像，不像專家曾接觸病患的病史，AI只能檢測乳房X光照片，結果發現，AI的表現與現階段兩名醫師一起工作的成果一樣好；實際上來說，它在檢測癌症方面比單一名醫師的表現更具有優勢。

與一名放射科醫師比較，AI誤診率減少1.2％，沒檢驗到癌症的機率則減少2.7％。谷歌健康的研究員金（Dominic King）表示，團隊對此研究結果感到非常驕傲，「這代表我們仍在開發一種工具，可以幫助臨床醫師更準確發現乳癌。」

報導寫道，演算法還是由人類開發與訓練，AI並不會取代人類，這項研究也沒有應用在臨床上。不過研究人員表示，AI很大程度能夠減緩醫師過重的工作壓力。演算法能在幾秒內就分析X光照片，使用AI或許可以加快診斷速度。

英國癌症中心（CRUK）癌症智能主任希姆（Sara Hiom）告訴BBC，這項研究表明在未來可能會促使檢驗更準確、有效，也使得病患能夠少點等待時間與擔憂，取得更好的結果。

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