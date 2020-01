肋骨斷3根還被迫繼續工作10天　迪士尼郵輪員工提告獲賠1.2億

▲ 瑪汀斯在迪士尼夢想號工作,卻在受傷後被迫繼續工作10天。(圖/達志影像/美聯社)

一名在迪士尼夢想號(Disney Dream)擔任餐廳服務員的女子,在2013年出車禍時肋骨骨折。然而,郵輪公司卻未檢查出傷勢,反而要求她繼續工作長達10天,導致事後因無及時休息與治療,造成嚴重神經損傷。

根據《邁阿密先驅報》(Miami Herald)報導,39歲的瑪汀斯(Maria Ana Reis Martins)在迪士尼郵輪公司(Disney Cruise Line)的迪士尼夢想號上擔任餐廳的服務員。2013年9月,她在巴哈馬(Bahamas)首都拿索(Nassau)發生車禍,然而,郵輪上的醫療人員在檢查後,卻表示她「並無大礙」,並要求她繼續工作。

瑪汀斯在連續工作10天後,因為持續的疼痛,前往佛羅里達州(State of Florida)接受檢查,才知道在當時就被汽車撞斷3根肋骨。她事後回到自己家鄉葡萄牙接受治療,並進行長達5個月的治療。

