3罪名起訴　以色列總理要求豁免權：為了以色列的未來！

▲以色列總理納坦雅胡要求國會給予豁免權。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）去年11月被檢察總長以收賄、詐欺與背信3罪名起訴，他本月1日決定向國會尋求豁免權；此舉可能會將審判延遲到3月選舉過後。

《英國廣播公司》（BBC）報導，納坦雅胡是以色列任期最長的領導人，他涉嫌收受富商禮物並給予其他好處，試圖取得更多正面的新聞報導。就在申請截止前4小時，納坦雅胡在電視談話中提出豁免權申請，他表示此舉符合法律，目標是為了繼續替人民服務，為了以色列的未來。

一旦提出豁免權請求，審判程序就無法開始，不過以色列國會在3月2日的選舉前已被解散，不太可能給予結果。依據以色列法律，國會成員不會自動獲得免於起訴的豁免權，但在相關情形下可提出要求；現任總理只要被定罪就得下台。

以色列的政壇領袖對於納坦雅胡的舉動感到憤怒，總理的政敵甘茨（Benny Gantz）誓言要盡全力來阻止豁免權，他說從沒想過有天會見到以色列總理不去面對法律與司法系統。

納坦雅胡否認有任何不法行為，他需要半數以上的議員支持，才能獲得豁免權。此前他堅稱這些指控出於政治動機，是針對他的「獵巫」行動。

►被以「賄賂、詐欺、背信」起訴 納坦雅胡批程序有汙點：絕不辭職