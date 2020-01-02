搶銀樓金項鍊等20天再回去銷贓　笨賊：以為老闆會忘記我

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記者黃翊婷／綜合報導

泰國四色菊府烏統蓬披賽縣（Uthumphon Phisai）上月發生一起銀樓竊案，36歲的竊賊在月初搶走店裡一條金項鍊，沒想到經過半個多月，他再次回到店裡想銷贓，結果一秒就被老闆識破，當場被逮。

根據《泰國日報》報導，36歲的蘇貝蓬上月5日前往烏統蓬披賽縣一間銀樓，表明想試戴店裡一條金項鍊，接著趁老闆不注意時，拿起商品就往外衝；由於經過20天都沒有警方找上門，他認為老闆應該已經忘記自己的長相和這件事，於是帶著搶來的金項鍊返回銀樓，企圖銷贓。

▲蘇貝蓬覺得其他間銀樓的價格不好，加上相信老闆不記得自己，才會重返該銀樓銷贓。（示意圖／CFP，與本案無關）

但老闆怎麼可能忘記搶匪的長相，況且該條金項鍊原本就是店裡的商品，他一眼就認出蘇貝蓬是搶匪，立即報警將人當場逮捕。蘇貝蓬落網後一度不肯認罪，無奈監視器拍下行搶的清楚畫面，他這才坦承，因為在曼谷賣咖啡失敗，失業後回到老家又找不到工作，缺錢花用才會鋌而走險。

不過，烏統蓬披賽縣警方進一步調查，蘇貝蓬先前因為亂服用藥物入獄服刑3年4個月，直到去年11月才被放出來，沒想到他沒有記取教訓，再度犯案被逮，未來恐怕還得再扛上一條搶劫的犯罪紀錄。