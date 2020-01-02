影片曝！亞裔大嬸「強扯83歲教宗手腕」　他反擊卻遭批道歉…輿論風向一面倒

記者張靖榕／綜合外電報導

西元紀年進入2020年，義裔阿根廷籍天主教宗方濟各（Pope Francis）於跨年夜當天，到場和聚在聖伯多祿廣場（St.Peter's Square）的信眾握手祝福，卻冷不防遭到一位亞裔大嬸抓住手腕強扯，逼得他本能反應出手拍打；教宗元旦演說時向大眾致歉，並藉此向世人呼籲反對對女性的任何暴力。輿論傾向支持教宗，亞裔大嬸的國籍身分也引發爭論。

高齡83歲的方濟各遇到信徒走鐘亂場已非第一次，但多數時候他都能應對得宜，並透過機會向世人展現超凡氣度，身體力行「懷著一顆慈悲的心」，但是方濟各畢竟也有情緒。

▲教宗方濟各在跨年夜被亞裔大嬸強拉手，網友笑稱「她拉手的方式，像在搶吃到飽的最後一隻螃蟹」。（圖／路透）

CNN報導，方濟各當天正通過梵諦岡聚集的人群，要前往預定地點準備跨年事宜，和大小老少握手微笑的氣氛也相當溫馨。橫向排在人群尾端的一位亞裔大嬸，原本面露期待等著和教宗握手，眼看希望即將落空，立刻伸出兩手抓住教宗手腕，將他強拉到自己面前。

突然的舉動讓教宗緊張，他試圖縮回右手，還拍打大嬸的手要她放開，掙脫後的表情充滿慍怒，而大嬸粗魯的行為也讓隨扈和兩旁的人看傻眼。

▲被激怒的方濟各出手猛拍大嬸的手，數秒後終於掙脫。（圖／路透）

2020年第一天，教宗在發表演說時脫稿向大眾致歉，「我為昨天做了壞的示範道歉…有時候就算我也會失去耐心。」由於影片在網路上瘋傳，不少人批評教宗的行為「至少讓我們看到了一件事 ─ 他是個男人。」因此教宗也表示，女性是生命的源頭，卻受到各種暴力對待甚至墮胎，他譴責任何施加在女性身上的暴力，「從我們如何對待女性的身體，可以看出我們的人性處在何種高度。」

目前大嬸的國籍仍然未明，不少人直覺認為是來自中國的大媽，但也有人指出可能是日、韓籍人士。不過輿論風向在新聞播出後有所轉變，許多人認為CNN著重教宗「明顯被激怒」，卻對大嬸的行為草草帶過的報導方向有意見，認為這事「無關男女」，任何受到如此粗魯對待的人都會生氣，「她拉扯他的手臂，任何人，男人或女人，都會『明顯地被激怒』」、「誰在乎啊？為什麼你們要大肆報導，好像他就是個愛打女人的男人，他已經2次試著拉開手了。他不應該為了其他人做出走鐘行為而道歉」、「想像一下，為了自己遭到別人侵犯而道歉。」