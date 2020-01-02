買股5天賠光2年薪！碩士男靠「棒球」 賺回千萬　7成勝率算價術揭密

▲身為資深棒球迷，洪志賢也把看球心得轉化為投資之道，將股票數據量化設計出一套算價術。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「一名棒球員的未來發展和身價，可以從打擊率、上壘率等做預測。」49歲的專業投資人洪志賢是資深棒球迷，採訪這天他和我們相約在河濱球場，邊看友人練球邊說，「既然運動員成績能量化運用，股票數據更應該被量化，做為投資依據。」曾是精算師的他，下功夫統整外資買賣超的歷史數據，設計出一套股票版的「實價登錄」算價術，勝率達7成。

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回顧與投資的不解之緣，洪志賢說，是從1996年初入職場即開始。當時他碰到股市難得的大多頭行情，一年半間加權指數大漲120%，「我把8成的薪水都投到股市中，買進國巨等漲幅驚人的股票，半年內就賺到人生第一桶金。」

「人賺了錢，自大跟自滿都來了，我甚至去借丙、做高槓桿投資。結果亞洲金融風暴一來，短短5天就賠光2年來賺的錢…」洪志賢說，賠錢當下還得邊準備精算師考試，真的昏天暗地。

體認到自己的不足，洪志賢積極學習投資知識，透過小額投資累積資產與信心，沒想到2000年碰上網路泡沫、2003年SARS疫情爆發，都讓他再嚐苦果，次次資產歸零。「那時候心情很沮喪，覺得自己一個國立大學的碩士畢業生，努力工作了多年，帳戶裡卻一度是負數。」洪志賢回憶道，「心裡有一個很怨嘆的聲音『到底是誰說股票會賺錢的？』」

「我終於學會向股票市場低頭，中間決定棄股買房。」然而，隨著年過40，父母相繼辭世，洪志賢意識到人生的deadline不等人，但此時生活卻全被工作佔據，「我打算為自己賭一把！當時還背著房貸，身邊親友都不能理解。但我想，現在不做，這輩子再也不會有勇氣了。」

之後，洪志賢全心投入最有興趣的事－投資。熱愛研究與實證的他，發現看籌碼面、追蹤外資，「上壘率」最高。「長線外資的目的都是想買到好公司股票來賺錢。跟著外資選股能事半功倍。」他更拆解20年的外資買賣超資料，建立百餘檔Excel表單，才統整出一套與眾不同的算價術，年報酬率達30%，成功在股市中賺進千萬身家。

「我先生真的很熱愛研究，為了讓這套算價術更完備，他還會故意去買賠錢的股票，只為了找到原因。」洪太太說，洪志賢待在書房都是10小時起跳，從密密麻麻的數據資料裡找蛛絲馬跡，「我都戲稱自己是偽單親媽媽！」

問洪志賢為何對股市充滿熱情？「在一件事情上可以不斷地跌倒，但又不斷地學習進步，然後重新出發，這不是很難得嗎！」洪志賢語氣堅定地說，「這種波折感與希望感，還有證明自己的成就感，對我來說，是種魔力！」

洪志賢投資小檔案 出生：1970年

現職：專業投資人

學歷：政治大學應用數學系、清華大學工業工程研究所

經歷：保誠人壽精算部科長、永豐銀行尊榮理財專員、永豐人身保險代理人協理、永豐銀行整合行銷處協理

投資心法：盯外資買賣超選好股票，算出股價合理漲幅，以精算法判斷股價可能性。



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