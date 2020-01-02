讓百姓過好年　中油：1月桶裝瓦斯氣價凍漲

▲台灣中油公司宣佈自今（2）日凌晨零時起，1月份桶裝瓦斯以及天然氣均不調漲，要讓民眾過個好年。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

農曆春節即將到來，經濟部長沈榮津日前宣佈油價宜「調降不調漲」，台灣中油宣佈自今（2）日凌晨零時起，1月份桶裝瓦斯以及天然氣均不調漲，這也是國內桶裝瓦斯連續四個月凍漲，要讓民眾過個好年。

台灣中油公司表示，自2日凌晨零時起，109年1月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷及車用液化石油氣等價格皆不予調整；國內天然氣價格亦不調漲。

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近期國際液化石油氣價格持續攀升，國內液化石油氣價格依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，台灣中油指出，109年1月國際液化石油氣合約價 CP較上月大幅上漲，依液化石油氣計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調漲新臺幣5.0元。

台灣中油主管表示，在考量春節期間物價平穩下，本月價格不調漲，未調足之金額由台灣中油暫時吸收；加計108年10月及11月合計未調足之吸收金額每公斤新臺幣3.6元，累計吸收金額為每公斤新臺幣8.6元，將於日後國際價格回跌時再回補。

有關天然氣部分，依據政府核定之天然氣價格公式計算，1月份國內天然氣價格因氣源成本增加應調漲售價，惟考量1月適逢農曆春節，台灣中油配合政府穩定物價政策，109年1月份天然氣價格不調漲。各用戶別天然氣產品價格請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。