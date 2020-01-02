新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣「踹爆香檳塔」　整場婚禮被毀了

▲新娘的爸爸被當眾羞辱，讓新郎再也忍不下去。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合外電報導

越南永福省三島縣一對新人結婚時，新郎在跟爸爸敬酒時突然暴走踹倒香檳塔，讓現場氣氛一度尷尬，影片上傳後，許多網友紛紛痛罵新郎不懂事。事後，新郎才出面解釋，原來是妻子家境不好，屢屢被他的爸爸刁難，才會出現這種情況。

據越媒《Trung Quoc Bao》報導，新郎表示，他和妻子在大學相識，因為對方家境不好，因此爸爸非常不贊同兩人結婚，直到多人相勸才參加他們的婚禮。期間，新郎的爸爸竟在台上敬酒時，直接羞辱新娘的爸爸，除了大酸對方真會教女兒，讓自己的兒子這麼死心踏地，彷彿被下了降頭一般。

▲新郎爸爸認為兒子女友的家境太窮，配不上他們。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



站在台上的新郎聽到後忍無可忍，卻因越南非常重視孝順，不能對爸爸出手，這才轉身把香檳塔砸毀，更出腳直接踹倒，讓現場來賓全都傻眼，而這場婚禮也瞬間被毀。

新郎暴走的影片曝光後，許多網友紛紛留言砲轟，認為新郎非常不孝。對此，新郎也出面解釋說，他非常愛妻子，當下也知道他的行為是錯的，但爸爸實在不該在婚禮上羞辱妻子的家人。

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▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。