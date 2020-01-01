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鴻海尾牙超強卡司1/22登場　張惠妹、 信、聲林之王共53名藝人輪番演唱

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▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,阿妹張惠妹。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海愛心嘉年華今年邀請到張惠妹壓軸演唱。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

科技尾牙旺季，鴻海（2317）愛心嘉年華預計1月22日在南港展覽館盛大登場，今年邀請到張惠妹、 信、彭佳慧、聲林之王的Gail、李艾薇、劉學甫、陳忻玥、吳霏、艾文、林怡廷、屁孩，總計53名藝人輪番演唱，超強卡司要來犒勞員工一年的辛苦。

鴻海今年愛心嘉年華依然邀請到張菲擔任主持，藝人表演名單陣容也十分堅強，包括十鼓擊樂團、Maniac Family、HRC CONCRETE KiDS、彭佳慧、李炳輝、聲林之王（Gail、李艾薇、劉學甫、陳忻玥、吳霏、艾文、林怡廷、屁孩）、信（蘇見信）、Boxing（葛西瓦、洛克斯、阿六、曉龍、曉明、好樂迪）、持修、安那、張惠妹共53名藝人輪番演唱。

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▲▼ Gail。（圖／aNueNueMusic提供）

▲鴻海愛心嘉年華今年邀請到聲林之王的Gail演出。（圖／aNueNueMusic提供）

鴻海集團有別於其他科技廠商的年終活動都是以尾牙的形式登場，連續多年以嘉年華會的形式舉辦，提供給整年在海外打拼的員工和眷屬一起同歡，今年總計有約3.5萬名員工共襄盛舉，而且活動當天也會有員工眷屬獎的抽獎活動，以去年為例，10萬元的眷屬獎一路加碼，最後發出350個獎項，總共發出3500萬元。

鴻海表示，集團以愛心嘉年華會形式舉行年終尾牙，除了犒賞員工的辛勞，最重要是感謝員工眷屬的支持，同時邀請公益團體參與嘉年華會，也是盡到企業回饋社會的目的，讓活動變得更有意義；今年的藝人表演名單，除了是從員工票選的名單中邀請之外，會場中也會提供一些創新服務，讓員工和眷屬同樂。

▲▼鴻海愛心嘉年華,郭台銘致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海2019年的愛心嘉年華由郭台銘主持。（圖／記者李毓康攝）

鴻海愛心嘉年華今年除了表演卡司堅強之外，當天南港展覽館4樓將作為鴻海愛心歡樂嘉年華的活動主舞台，另外1樓則有鴻海旗下夏普、三創、亞太、康聯、鴻參等品牌通路，給鴻海員工以及眷屬專屬的優惠產品及服務，還有有永齡農場蔬果販售區、愛心市集等。

此外，這也是鴻海董事長劉揚偉接任大位後首次主持愛心嘉年華會，至於創辦人郭台銘每年都會親筆揮毫的舞台對聯，今年集團不僅有傳出內部仍規劃邀請郭台銘回來參與活動，並將維持多年撰寫對聯的傳統。

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