修絞肉機開關突打開　工人摔進「腹部腳趾輾成碎肉末」流出…同事手抖求救

▲馬來西亞工廠傳出工人被絞碎慘死。（圖／翻攝自astroawani下同）

記者陳亭伃／綜合報導

維修機器風險可大可小，但仍要注意安全。馬來西亞一間食品加工廠，日前傳出一起工人掉進啟動的絞肉機內，當場腹部、腳趾被碎成肉末，同事雖緊急將機器關閉，但無法將他拉出只好報警，救援人員到場後花了一些時間拉出男子，卻不幸失血過多當場身亡。

綜合外媒報導，這間食品加工廠上月30日發生維修意外，任職3年尼泊爾籍工人巴沙，當時正在修理壞掉的絞肉機，沒想到機器突然啟動，巴沙當下沒有站穩，整個人直接摔進機器內，右半邊身體直接被銳利的齒輪吞噬。一旁同樣在工作的同事趕緊上前將機器關閉，但是卻發現巴沙卡進機器內，噴出大量的鮮血。

▲卡進機器時相當恐怖血腥。

同事眼看無法獨自將巴沙拉出，趕緊報警求助。6名救援人員到場後，花了約半小時將他救出，可惜卻已經失血過多死亡。警方發言人表示，巴沙被救出時，身受重傷，右邊腳趾幾乎已經被切碎，目前已經通知尼泊爾大使館，會跟廠商一同協助處理後事。

照片曝光後，可看到巴沙大量血水自機器內流出，甚至一度捲曲困在機器內等待救援，而被救出後的照片也能看到他腹部直接遭到絞碎成一個大洞。警方也呼籲，進行高風險修繕要注意自身安全跟機器狀況。