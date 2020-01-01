醉妹沙灘「脫男友褲賞鳥」　「搖柱起手勢」驚呆家長…激吻達陣瞬間慘遭上銬！

▲沙灘出現大人壞壞畫面，驚呆家長。（圖／翻攝自Hull live）

記者陳亭伃／綜合報導

海邊是不少家庭、情侶娛樂約會的聖地，因為戶外、開放可以所做的活動也相當多。然而日前英國亨伯賽德的海邊，原本是一個晴朗好天氣，許多家庭也都帶著孩子出遊，沒想到卻出一對男女突然在沙灘上脫下自己的褲子，當女子開始蹲下疑似準備做不雅動作時，立刻遭到警方逮捕。

根據英國《鏡報》報導，根據目擊者指出，這對男女原本在海邊散步，女子突然拿出瓶子裝了點海水，接著回到男方身邊，男方也開始脫下自己的褲子。這時在一旁戲水的家庭，立刻將自己孩子帶離、遮住眼睛，深怕這對男女在光天化日下準備做愛做的事情。

一名男子表示，「這真的令人相當震驚，周圍幾乎都是家庭，很多人看到這幕立刻拿起手機，我轉向我的妻子問『你有看到嗎？』我們都無法相信竟有人會在公開場合做出這種事情」。然而就在男方脫下褲子之後，女方也跟著脫下牛仔褲，開始激烈擁吻。

就在準備衝刺進入全壘打階段時，警方終於到場立即將兩人逮捕。經過警方調查，這對男女因為喝酒過多，因此做出脫序的行為，兩人被指控妨礙風化、暴露罪。警方表示，公共場合還是希望成年人可以保持理智，不要做出脫序的行為，我們並不會容忍。