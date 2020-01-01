雪地有裂縫！加拿大雪崩2死「16歲少年奇蹟獨活」逃命細節曝光

▲此次事件是加拿大入冬以來的第一起雪崩死亡事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中地點並非新聞事件發生地）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大卑詩省上月30日發生雪崩，奪走2名21歲美國男子的性命，同行的16歲少年幸運存活。如今，根據一名在場男子轉述倖存者的說法指出，事發當下，3人正站著聊天，也注意到雪地有裂縫，但並沒有把眼前情景放在心上，不料突然發生雪崩，儘管該名16歲少年試圖救出雪堆裡面的2人，但一切都已經為時已晚。

根據加拿大廣播公司（CBC）等外媒報導，事發地點位在塔琴希尼-阿爾塞克公園（Tatshenshini-Alsek Park），當時3人正在恰克克里克小徑（Chuck Creek Trail）入口處附近，但卻突然遇上雪崩。當局在30日下午1時40分左右接獲緊急定位通報，隨即出動直升機趕到現場，但卻發現21歲的贊恩杜爾（Zane Durr）及馬修格林（Matthew Green）已喪命，只有16歲的伊薩客米勒（Izak Miller）還活著。

根據目擊者Daniel Dreiseitl的說法，事發當天他也在現場，剛滑完雪準備回家，但注意到約莫200公尺外的地方，有個人正朝著他揮手，當時山坡上堆著大量的雪，這個人正是米勒，「當我們往洞裡看的時候，發現裡面有2個人，趕緊檢查其中一人的脈搏與體溫，但身體早已變得冰冷，而且根本沒有脈搏。」

Daniel Dreiseitl轉述米勒的說法指出，在雪崩發生當下，3人試圖往下滑逃命，米勒試著讓自己處在雪的上方，在雪崩事件結束後，他的頭露在雪堆外，靠著自己的力量成功脫困。但Daniel Dreiseit也透露，其他2人當時處於頭下腳上的狀態，位在大約在雪下一公尺的地方，動彈不得。

報導指出，此次事件是加拿大入冬以來的第一起雪崩死亡事件。當局表示，自聖誕節以來，該地區發生雪崩的風險一直在增加，包括降雪、大風及低溫等等，目前已知遇上雪崩的3人都是來自美國阿拉斯加海恩斯（Haines），相關單位接下來將會安排死者返回家鄉。