藍營不分區立委提名人花蓮挺黃啟嘉　強調結合政黨服務更好

▲藍營不分區立委提名人葉毓蘭、李惠蘭親至花蓮國民黨韓國瑜、黃啟嘉競選總部加油打氣。（圖／黃啓嘉辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨發揮政黨力量，不分區立委提名人葉毓蘭、李惠蘭親至花蓮，31日下午到國民黨韓國瑜、黃啟嘉競選總部加油打氣，用行動告訴花蓮民眾，政黨力量對於花蓮發展有重要影響，一定要團結選票支持國民黨候選人3號黃啟嘉。



面對國民黨許多傳言，葉毓蘭呼籲花蓮民眾，不要被表象混淆，更不能有所動搖，這次選舉是政黨的競爭，政黨在國會的力量非常重要，對花蓮最好的選擇是集中選票讓國民黨贏得勝利。國民黨在花蓮沒有分裂，只有唯一提名的黃啟嘉。

▲葉毓蘭表示，選擇黃啟嘉，花蓮將可以不只有一席次立委，不分區立委在花蓮設立聯合服務處為花蓮服務。



葉毓蘭進一步強調，以人格、品格和能力來說，黃啟嘉是難得的人才，優秀的醫界人才進入國會，可以說是花蓮人的福氣。黃啟嘉將可以為花蓮創造新局改變現狀，增加就業機會，增強經濟產業，用長遠的建設發展來造福民眾。



堅定支持國民黨候選人是花蓮人理智的選擇，葉毓蘭、李惠蘭特地來到花蓮，告訴花蓮鄉親，花蓮只有一席次立法委員，因此選擇黃啟嘉，花蓮將可以不只有一席次立委，國民黨不分區立委在花蓮設立聯合服務處，結合政黨力量為花蓮服務。



從中央到地方強化團結氣勢，國民黨立法委員3號黃啟嘉值得信任，集結越來越多力量，花蓮人要審慎分辨真正優質清廉人選。

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