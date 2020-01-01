美中首階段協議「重大漏洞」！　華郵點名北京拒絕結構性改革

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美中即將於15日在白宮簽署第一階段貿易協議，且總統川普已透過推特證實，接下來他也會前往北京，展開第二階段協商。只不過，《華盛頓郵報》分析指出，第一階段貿易協議存在一處重大漏洞，因為雙方並沒有處理北京政府給予企業的鉅額補貼。

回首過去數月的美中貿易協商，川普始終期盼藉由一份全面的協議來解決所有與中國的貿易問題，重塑中國政府在經濟上的角色，且在最初幾輪的協商作業中，雙方曾討論過工業補貼議題，且納入長達150頁的協議之中；只不過，中方拒絕進行結構性改革，到了雙方達成共識的時候，這份部分協議的頁數已銳減至86頁，儘管條款並沒有全面揭露，但報導指出，削減補貼的內容已不復見。

事實上，中國鋼鐵企業、太陽能板製造商及石油商等許多產業都受益於政府的補貼政策，利用國有銀行貸款折扣、廉價土地與電力等優勢來力挺中企，最終帶來生產過剩的結果，影響全球市場價格，使得美國企業難以競爭。美國半導體協會執行長紐佛（John Neuffer）對此表示，中方的動作是長期的，且資金充足，「這就是為什麼補貼問題對我們如此重要的原因。」

儘管川普已證實，他接下來會前往北京展開第二階段的協商作業，但部分白宮官員認為，現階段仍有一些關鍵問題還沒解決。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）提到，未來的談判之路存在許多困難；分析則指出，美中雙邊協商在2020年11月美國大選登場之前，不太可能取得具體成果，尤其在補貼政策上的談判更是難上加難。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）曾說，中國的國家補貼政策是「七宗罪」（Seven Deadly Sins）之一，其他則是強迫技術轉讓、進口毒品芬太尼、盜竊智慧財產權、操縱貨幣、入侵電腦及市場傾銷和讓美國公司倒閉等，唯有在這些問題解決之後，美中之間才能享有正常的雙邊貿易關係。

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