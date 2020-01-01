網傳政府已規劃核廢貯存地　台電親上火線打臉

▲網傳台電已規劃核廢貯存地。（圖／翻攝自臉書粉絲團）

記者邱倢芯／台北報導

臉書社團「南方崛起青年工作室」日前貼文指出，有日本學者爆料大選後蔡英文將全國核廢料集中貯存，公布了一張台電簡報內容，指稱已有15處貯存場被鎖定，並寫道「暗度陳倉這麼重大的事情不用與國民討論嗎」。對此，台電今（1）日發出新聞稿反駁這項指控是假的，目前核廢貯存區域仍無定案。

根據「南方崛起青年工作室」的貼文顯示，自民國106年起，民進黨就與台電啟動協商，鎖定15處貯存場，包括新北三芝、新竹新豐（紅樹林生態保育區）、新竹竹北、苗栗後龍、苗栗苑裡、台中大甲、台南將軍、彭佳嶼、花蓮新城（原住民族地區）、花蓮豐濱（原住民族地區）、台東綠島（溫泉後火山活動）、台東蘭嶼（原住民族地區）、金門國家公園（部分）、澎湖國家公園（部分），以及連江縣等。

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不過根據台電今日的回應，目前僅初步排除不應或不宜設立中期貯存設施區域，尚無定案。台電後續將以「公正的組織」、「客觀的標準」及「公開參與的程序」3原則進行選址作業，也呼籲各界共同面對核廢料處理的課題。

台電說明，依據非核家園推動專案小組決議，目前優先推動集中式中期貯存設施。而設施選址必須依照原能會訂定的「集中式放射性廢棄物貯存設施場址規範」，先把法規明定應禁止設立或避免設立的區域排除在外，如活動斷層兩側一定範圍、水庫集水區、土壤液化區等均不得設置，才能進行後續選址程序。如為原住民族保護區，亦須尊重「原住民族意願」。

台電進一步說明，網傳台電已規劃設施設立地點是錯假訊息。事實上台電目前僅先排除禁止設立或避免設立區域，尚無定案。且過去依法盤點符合地質條件的區域，也都遇到地方政府的反對。後續仍然要由公正組織，以客觀標準，依循公開參與程序討論如何選址。

台電強調，台電將積極配合非核家園推動小組步調，辦理並展開溝通，至於具體內容，包括貯存的形式等，將於後續會議討論與規劃。就核廢料的處理上，固然應該確認適切場址，但也呼籲社會各界，共同正視核廢料處理的嚴肅課題。