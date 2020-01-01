去年提10次！　金正恩1.8萬字「2020政策構想」未提南北韓關係

▲ 金正恩與文在寅6月在板門店短暫會面。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／編譯

北韓2018年積極發展對外關係，但2019年2月越南川金會破局後，與美國及南韓關係皆不穩定。北韓領導人金正恩去年12月28日至31日主持勞動黨第7屆中央委員會第5次全體會議，31日第4天議程中說明2020年國政構想，對南北韓關係隻字未提，與2019年的態度相差甚遠。

北韓官媒1日指出，金正恩在五中全會最後一天對國內外政策發表評價與詳細的新年計畫。《朝中社》以將近1.8萬字報導會議結果，「北南關係」（南北韓關係）一詞完全沒有出現，僅在批評美國時提到，美國將尖端戰爭設備引進南韓，和十度提及南北韓關係的金正恩2019年新年致詞內容形成強烈對比。

金正恩去年年初發表2019新年賀詞，以「快速進展」的兩韓關係為例，表現出對北韓與美國關係的期待，更展現出全面擴大兩韓合作與交流的意願，還強調「無條件重啟金剛山觀光區與開城工業區」。

南韓《韓聯社》指出，北韓2020構想報告將對南韓政策刪去，代表去年2月川金會破局以來，南韓在無核化協商中發揮的作用已經達到極限，對此感到失望。北韓近來也透過其他媒體批評，南韓在兩韓達成良好協議後過度依賴外部勢力，錯過改善南北關係的大好機會。

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