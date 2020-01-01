父母離婚遭到處宣傳！小5女童「狂刺10刀」殺友報仇　殘忍手段點燃眾怒

▲ 小學五年級女童殺害友人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宛貞／編譯

南韓上月底發生一起驚悚的「小學生殺人事件」，一名國小女學生遭朋友以兇器刺傷，送醫途中傷重不治。事件曝光後，犯案女童殘忍的手法震驚社會，但她因年齡關係，受到《少年法》保護，就算觸犯《刑法》也不會被起訴，再度點燃民眾對《少年法》的憤怒。

京畿道北部地方警察廳上月30日說明，26日晚間7時40分左右，九里市一名小學5年級女學生邀請受害女童到自己的祖父母家中，以兇器狂刺她十幾刀，導致她倒在門外走廊上被人發現。在走道上發現女童的附近住戶看見她全身是血的駭人景象，嚇得大叫，警衛才趕緊報警。但女童傷勢過重，送往醫院途中就死亡。

警方接獲報案後趕往現場，立即展開調查，找到犯案女童時，她正在擦拭及清洗凶器上的血跡。女童當天晚間約9時左右被捕，隨後承認犯案。初步調查發現，2名女童就讀不同學校，此前在教會相識。犯案女童向警方供稱，「她（死者）一個月前在我唸的學校到處宣傳我爸媽離婚的事，害我被霸凌。」

雖然女童被警方緊急逮捕，但在《少年法》規範之下，屬於觸犯《刑法》的10至14歲「觸法少年」，不屬刑事處罰對象，釋放後交由家人帶回，經少年分類審查院審判後可能接受保護管束或進入少年觀護所，不會留下前科。

這起事件引發民眾對《少年法》的憤怒，要求修法。網友上青瓦台請願網站以「請處罰殺害朋友的小學生」為題指出，「現在這個時代將未成年者看得太過天真善良，但世界已經變了。若持續放任未成年者，他們成年後犯的罪就會更加嚴重、更加兇殘。請盡快修訂《少年法》。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。