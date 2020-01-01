美將派750士兵、阿帕契到巴格達大使館 　美防長：展示武力

▲在美國大使館前示威的民眾。（圖／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

伊拉克支持伊朗的民眾攻擊位於巴格達的美國大使館引起全球關注，除了總統川普對此大感不滿，威脅要伊朗承擔責任並付出代價外。美國國防部也表示，將會派兵到巴格達的大使館，來保護美國人員和財產的安全。不過，雖然美國大使館遭襲，但目前沒有撤出相關人員的計畫。

根據CNN報導，川普和伊拉克總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）通過電話後，白宮便發出聲明表示，兩國領袖討論了國家地區的安全問題，因此總統認為有必要保護美國在伊拉克的人員和財產。

另外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在今天早上和馬蒂還有伊拉克總統沙勒（BarhamSalih）通電話，由國務院發表聲明表示，美國會保護他們的人民。而伊拉克則表示會確保當地美國人員和財產的安全。

▲美國派2架阿帕契直升機在大使館上盤旋。（圖／路透）



此外，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）則說，將會立即派遣750名士兵到中東地區來因應威脅。而目前美國已經派了兩架阿帕契直升機（Apache）在大使館上空盤旋，為的是「展示武力」。

沙勒則是在今天譴責了這些闖入美國大使館的民眾，他表示，伊拉克有簽署外國領使館的國際協議，但示威的行為已經違反了這項協議；同時他也呼籲，伊拉克的維安部隊要保護所有外國大使館。