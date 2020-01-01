狼父「釣魚變性侵」伸魔爪4年　13歲女產子亡…母一度不信枕邊人是凶手！

▲愷特蘭的母親一開始不相信是法巴下的手。（示意圖／Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西13歲少女愷特蘭（Luana Ketlen）過去4年慘遭36歲父親法巴（Tome Faba）性侵，直到身體出現變化、腹部疼痛就醫，她才意識到自己懷有5個月身孕。儘管堅強的她生下一名男嬰，但在引產過後，她的身體狀況急速惡化，最終在空運轉院的途中不幸過世。

據Metro報導，愷特蘭與父母同住在巴西亞馬遜州夸里（Coari）一處郊區，但根據愷特蘭的說法，在法巴的要求之下，2人一同外出釣魚，但也是在這個場合，法巴出手性侵愷特蘭。

只不過，這一切發生在愷特蘭身上的事情，她的親屬們全都不知情，直到她的身體開始出現變化，親友們這才發現不太對勁。在2個月前的某一天，愷特蘭因腹痛就醫，才證實她懷有5個月身孕。

▲法巴曾開口威脅愷特蘭，若是把性侵一事告知其他人，就會殺了她。（示意圖／免費圖庫pxhere，圖中人物並非新聞當事人）

去年12月，愷特蘭的身體出現劇烈疼痛，因急性貧血入院，醫師見狀立刻決定提早2個月引產，試圖藉此挽救她的性命。最終，她生下的男嬰成功活了下來，但她的狀況卻急速惡化，院方隨即決定把她空運轉至亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）一間醫院進行治療，但她不幸於途中過世。

儘管愷特蘭的母親一開始不相信孩子被性侵一事與法巴有關，但這家人還是決定通報警方，並試圖藉由社會服務機構的介入來保護孩子，當局後來也發出法巴的逮捕令。警方證實，在逮捕令執行之前，愷特蘭的身體就出現惡化，並於12月11日過世。

在愷特蘭走了之後，法巴展開逃亡，但一周後就被逮捕，並於上周五出庭，如今面臨虐童及過失殺人等罪名。這起事件引發當地社會不滿，許多人在法巴出庭期間來到法院外抗議。所幸男嬰目前身體狀況良好，已經不用使用呼吸器，社福機構目前仍在評估是否把孩子的監護權給他的親人。