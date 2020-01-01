　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

桃色洩密案連環爆！印度禁海軍使用臉書、帶手機到基地

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲印度海軍因透過社群網站洩漏軍事機密，政府下令禁用臉書。（圖／美聯社）

▲印度海軍因透過社群網站洩漏軍事機密，政府下令禁用臉書。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

印度近日爆發多起海軍人員洩漏國家機密的案件，為了防止類似事件再度發生，印度政府下令禁止國內軍事人員使用臉書，倘若有人沒有刪除帳號，則會遭到申誡處分，同時也不准軍官將智慧型產品帶到駐紮基地、軍艦等活動區域。

根據《印度時報》報導，印度海軍於去年12月底發表命令表示，最近的透過社群網站洩漏軍事機密的案件已經引起廣泛關注和嚴重威脅，因此必須要對這些動作採取相關的取締措施。

印度海軍初步先下令禁止官員使用臉書、將智慧型產品帶到軍事活動區域，之後也會陸續頒布其他的使用禁令，像是What's App和各種有分享、對話功能的社交軟體。事實上，印度也早在11月就下令禁止軍官使用What's App來執行工作，同時也要求執行敏感軍事任務的官員將帳號刪除。

▲印度海軍，圖為9月的印度海軍日表演。（圖／美聯社）

▲印度海軍，圖為9月的印度海軍日表演。（圖／美聯社）

印度在近幾年發現許多巴基斯坦和中國的間諜在網路上假扮成美女，透過社群網站、通訊軟體等平台來「勾引」印度軍人，並從中獲取情報。而近日更是洩密案連環爆，一共有11位軍事人員被捕獲，且通通都是洩漏給網路上結識的「美女」。

據悉，這些「美女」們和軍人聊天的內容多以「性」為主，再進一步從軍人口中套出國家的軍事機密。但事實上這些美女都是由巴基斯坦的間諜所假冒的美女帳號。事件爆發後，也讓印度民眾群起憤慨，直指這些人的行為已經是叛國，要求要公開處刑。

ET快訊
女大生含怨悲吐自殺宣言：別折磨我爸媽！關鍵訊息曝「男友逼死自
誰說姐姐沒哏？細數謝金燕進化史「20秒變裝→騎恐龍」
歷年最多人！紫南宮9萬人擠爆拿「鼠年錢母」　高雄男等3天拔頭
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

多圖／「世界跨年煙火一次看」　紐約時代廣場噴超美火花…觀眾浪漫熱吻

菜鳥警稱：買咖啡被店員罵豬　局長PO臉書一查「揪出自己人」

令和時代第一個新年日出！　NHK直擊金黃色「鑽石富士」耀眼美景

特大件行李搭新幹線要預約！2020必知日本旅遊新制懶人包

桃色洩密案連環爆！印度禁海軍使用臉書、帶手機到基地

法名廚米其林餐廳被降星怒提告　法院：不用解釋原因

美將派750士兵、阿帕契到巴格達大使館 　美防長：展示武力

多圖／「世界跨年煙火一次看」　紐約時代廣場噴超美火花…觀眾浪漫熱吻

LIVE／紐約時報廣場歡慶2020！水晶球降落伴璀璨煙火　全球10億人關注

「我相信金正恩會守信！」　川普重申新加坡無核化協議

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

郭彥均遭爆「欺負新人」！　爆氣反擊「她就是沒做功課」

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

安心亞台中跨年「胸前拉鍊」險彈開！　「16分鐘不斷電」電音趴non stop

桃色洩密案連環爆！印度禁海軍使用臉書、帶手機到基地

法名廚米其林餐廳被降星怒提告　法院：不用解釋原因

美將派750士兵、阿帕契到巴格達大使館 　美防長：展示武力

多圖／「世界跨年煙火一次看」　紐約時代廣場噴超美火花…觀眾浪漫熱吻

LIVE／紐約時報廣場歡慶2020！水晶球降落伴璀璨煙火　全球10億人關注

「我相信金正恩會守信！」　川普重申新加坡無核化協議

澳洲野火狂燒「毀掉上千人跨年」　急搬海邊避難…暗夜划小船求生！

新加坡總理李顯龍：美中初步貿易協議 　無法解決根本分歧

北韓將擁「新戰略武器」！金正恩狂批美國拖時間　揚言重啟核試

巴格達「美大使館遭破門攻擊」　川普怒派2阿帕契盤旋：有傷亡就報復！

SUZUKI「武士刀重機」要出白牌版？KATANA 125／150R秘密策畫中

反滲透法「回到戒嚴」？陸委會：台灣是法治國家「行政機關只能函送」

中日會長盃／民生張凱堯自己配球　李文傳：從失敗學經驗

總統選舉倒數10天催票　蔡英文：這個月我們回家兩次

主揪們的神隊友！搭盛世公主號一次滿足所有人需求

搭乘網美都愛的盛世公主號　1秒成為IG人氣王！

臺灣人最愛！2020出國首選─搭盛世公主號玩日韓

小紅書瘋傳「張鈞甯開肩運動」　簡單5步驟練出零贅肉直角肩膀

吹微風看夜景！曼谷河濱義式餐酒館　披薩料多、起司爆多濃郁

板橋跨年夜槍響！車禍肇逃撞警「遭開2槍」攔不下　3人到案：太緊張

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

他身上長粉色小硬塊　忽略3年「變成恐怖惡魔角」

英預言家「2020年預言震撼彈」　日本被強震爆襲釀「東奧危機」

即／紐約時報廣場水晶球降落迎2020

找到兒子骨灰　竊賊向她哭著道歉

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

「世界跨年煙火一次看」花火劃天際美哭

川普：將簽美中第一階段貿易協議

小學生和爆乳女約會　送4萬iPhone X

北韓華麗迎2020　萬人HIGH翻平壤

挖出150年老酒　專家一喝秒變臉

10歲童進空地　遭6犬包圍狂咬亡

公務員10年來「只打卡不上班」爽領1790萬

獸父播種4年！13歲女孩「懷孕7個月」早產身亡

更多熱門

相關新聞

《營業秘密法》通過　新增偵察保密令防二度洩密

《營業秘密法》通過　新增偵察保密令防二度洩密

立法院會31日三讀通過《營業秘密法》部分條文修正案，新增俗稱「科技業條款」的偵查內容秘密保持命令制度，未來檢察官偵辦營業秘密案件，認有偵查必要時得核發偵查保密令，違反偵查保密令者，最重可處3年以下有期徒刑。

「全球資金派對」會隨封關而近尾聲？

「全球資金派對」會隨封關而近尾聲？

「韓國瑜」會是台灣高科技產業出走的變數？

「韓國瑜」會是台灣高科技產業出走的變數？

陸男闖佛州海軍基地　辯想拍日出照

陸男闖佛州海軍基地　辯想拍日出照

臉書批故宮　蘇宏達爆「被查水表」

臉書批故宮　蘇宏達爆「被查水表」

關鍵字：

印度海軍臉書巴基斯坦中國洩密色誘軍事機密

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

吳宗憲跨年唱一半「機車衝上台」傻住

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

一洗澡就炸出蠕動黑蛆！　網揭真面目：牠的幼蟲

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面