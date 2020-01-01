菜鳥警稱：買咖啡被店員罵豬　局長PO臉書一查「揪出自己人」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國堪薩斯州海靈頓市（Herington）警員聲稱日前在當地的麥當勞消費，店員卻在咖啡杯上寫下「他X的豬」等髒話，掀起警界憤慨。然而，海靈頓警察局長霍納迪經過調查並出面解釋，整起事件其實是警員自導自演，表情相當尷尬。

▲警員聲稱受到店員寫髒話羞辱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

根據美國《WIBW-TV》報導，霍納迪（Brian Hornaday）表示，該名新進警員是在2019年12月28日說出這件事，並自稱當天上班途中在麥當勞點了一杯咖啡，沒想到杯子上面竟然被店員寫上「fXXXing pig」（他X的豬）等字樣，內心受到嚴重打擊，「我聽完也很擔憂，就把照片放上臉書，結果很快就衝出破千人按讚相挺，麥當勞方面也立即表明會查明真相。」

但霍納迪與業者看了監視器畫面，發現店員根本沒有在咖啡杯上寫字。該分店的負責人庫克（Dana Cook）隨即發表聲明替受到冤枉的員工抱不平，「我們對所有執法人員及軍人都抱有最大敬意，面對這樣的指控真的感到很困擾，看過監視器畫面也證實員工是無辜的，希望警方能繼續調查，還給我們清白。」

▲霍納迪起初選擇相信警員的說詞，沒想到最後查出真相卻是給自己人打臉。

後來，霍納迪進一步追問警員，對方見事情已經鬧大到不可收拾的地步，這才坦承一切都是自己在開玩笑，那句髒話與店員無關；原來這全部都是自己人在自導自演，他事後接受媒體採訪，面對鏡頭解釋整件事情的來龍去脈時，臉上的表情看起來相當尷尬。據了解，涉案的警員目前已辭職。