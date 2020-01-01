LIVE／紐約時報廣場歡慶2020！水晶球降落伴璀璨煙火　全球10億人關注

Here's what it looked like in Times Square as 2019 turned to 2020. Happy New Year! #2020NewYear pic.twitter.com/UG4feDdjo2 — Spectrum News NY1 (@NY1) January 1, 2020

▲ 百萬人倒數迎接新的10年。

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球喜迎2020年到來，美國紐約時報廣場（Times Square）聚集百萬民眾一同倒數，料將吸引全球10億人同步關注，敲響新年的鐘聲。整點一到，發出溫暖光芒的直徑3.5公尺巨大水晶球在歡慶氣氛中緩緩落下。約5分鐘的華麗煙火秀與繽紛紙花裝飾紐約的第一個新年夜，現場許多情侶、夫妻也在跨年的瞬間互相擁吻。

▲▼ 紐約時報廣場華麗煙火與七彩紙花 。（圖／達志影像／美聯社）

3...2...1...Purple & Yellow! The official @PlanetFitness confetti rains down on revelers less than 2 hours before the #BallDrop pic.twitter.com/JrqGaUJ5g0 — Times Square (@TimesSquareNYC) January 1, 2020

▲ 煙火與紙花點綴紐約夜空。

紐約一年一度的跨年活動主辦單位每年都會依據一年來的重大新聞議題選擇一項主題，今年選定「氣候變化」，由應對氣候危機的科學家和學生按下水晶燈按鈕，揭開時報廣場跨年的重頭戲。

時報廣場聯盟（Times Square Alliance）主席湯普金斯（Tim Tompkins）發表聲明指出，「你得擁有保麗龍般的靈魂，才不會被要求我們做得更好的激動年輕人影響。你得把頭埋在沙子裡，才不會被2019年的環境災難嚇到。」

▲▼ 大批民眾聚集時報廣場，準備迎接新年。（圖／路透）

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。