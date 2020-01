LIVE／紐約時報廣場歡慶2020！水晶球降落伴璀璨煙火　全球10億人關注

Here's what it looked like in Times Square as 2019 turned to 2020. Happy New Year! #2020NewYear pic.twitter.com/UG4feDdjo2

▲ 百萬人倒數迎接新的10年。

記者陳宛貞/綜合外電報導

全球喜迎2020年到來,美國紐約時報廣場(Times Square)聚集百萬民眾一同倒數,料將吸引全球10億人同步關注,敲響新年的鐘聲。整點一到,發出溫暖光芒的直徑3.5公尺巨大水晶球在歡慶氣氛中緩緩落下。約5分鐘的華麗煙火秀與繽紛紙花裝飾紐約的第一個新年夜,現場許多情侶、夫妻也在跨年的瞬間互相擁吻。

▲▼ 紐約時報廣場華麗煙火與七彩紙花 。(圖/達志影像/美聯社)

3...2...1...Purple & Yellow! The official @PlanetFitness confetti rains down on revelers less than 2 hours before the #BallDrop pic.twitter.com/JrqGaUJ5g0