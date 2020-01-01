令和時代第一個新年日出！　NHK直擊金黃色「鑽石富士」耀眼美景

▲日本迎接令和時代的第一個日出。圖為富士山。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著2020年的到來，日本也在今早迎接令和時代的第一個新春日出。根據日本放送協會（NHK）所捕捉到的畫面，可見灑下金黃色陽光的太陽先是從雲海冒出，接著緩緩向上爬升，並來到富士山山頂位置時，秀出「鑽石富士」（ダイヤモンド富士）的超美景色。

除了日出的美景之外，德仁天皇也已透過宮內廳發表他的第一次新春談話，除了祝福日本人民在未來這一年能過得幸福之外，也表達對2019年國人因颱風、暴雨災情罹難的狀況感到痛心，期盼2020年會是沒有災害的一年。

此外，日本首相安倍晉三則是再度提及修憲，以及外交保安、社會制度改革等議題。他說，日本政府已在去年啟動推廣幼兒教育、保育免費《兒童及育兒支援法》修正案，今年將著眼於低收入戶的高等教育免費化，要大膽投資肩負國家未來的孩子們；在外交安保方面，安倍則說，安保相關政策將會不斷修正，確切落實國家海洋、領土、領空的守護工作。

▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）