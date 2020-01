澳洲野火狂燒「毀掉上千人跨年」　急搬海邊避難…暗夜划小船求生！

▲澳洲野火肆虐,跨年人潮只能躲到海邊。(圖/路透社下同)

記者陳亭伃/綜合報導

澳洲西北部森林大火延燒超過60公里,不僅造成森林大面積燒毀,城市也籠罩在煙霧中,消防局超過一個月每天都在試圖滅火,當時就曾說過靠人力滅火時在有難度,恐怕只有下大雨才有辦法控制火勢。12月31日跨年夜更讓許多在東南部度假的旅客、當地人度過了一個難熬的跨年,甚至得搬到海邊避火。

綜合外媒報導,澳洲東南部的熱門旅遊區在跨年前遭到大火延燒,原本要到當地度假的澳洲人、觀光客也只能裹著毯子、帶著口罩面具到海邊躲避已經失控的大火,沿海岸線200公里的濱海社區瞬間變成災難避難區。

▲無尾熊跑到路上跟腳踏車騎士求救。

此外也有目擊者指出,有些人開著小船在幾乎黑暗的狀況下出海,希望可以找到安全的地方,當地政府已經出動軍隊協助救援救護。大火在24小時內蔓延到諸如巴特曼斯貝(Batemans Bay)等人口稠密城鎮,造成3人死亡,5人下落不明,數十棟房屋恐怕已被燒毀;巴特曼斯貝在正逢夏季的澳洲,幾乎是滿滿的觀光客,如今卻被大火重創觀光經濟。

新南威爾斯省鄉村消防局長費茲西蒙斯(Shane Fitzsimmons)說:「數千人湧往海岸,在海灘和衝浪俱樂部避難」。日前在網路上瘋傳的「血紅天空」照,也震撼許多環保組織,因為受到大火空污影響,至少有一千多人因為氣喘、呼吸道問題送往醫院救治。

▲天空因大火變成血紅色。

welcome to 2020. Australia is literally burning. 4,000 people have fled to Mallacoota beach as a bushfire bears down on them. 7.4 million acres of land (the size of Belgium) have already burned. This climate emergency is our new reality, and this is yet another warning pic.twitter.com/HGTG4a8yhl