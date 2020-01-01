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澳洲野火狂燒「毀掉上千人跨年」　急搬海邊避難…暗夜划小船求生！

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▲澳洲野火肆虐，跨年人潮只能躲到海邊。（圖／路透社）

▲澳洲野火肆虐，跨年人潮只能躲到海邊。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲西北部森林大火延燒超過60公里，不僅造成森林大面積燒毀，城市也籠罩在煙霧中，消防局超過一個月每天都在試圖滅火，當時就曾說過靠人力滅火時在有難度，恐怕只有下大雨才有辦法控制火勢。12月31日跨年夜更讓許多在東南部度假的旅客、當地人度過了一個難熬的跨年，甚至得搬到海邊避火。

綜合外媒報導，澳洲東南部的熱門旅遊區在跨年前遭到大火延燒，原本要到當地度假的澳洲人、觀光客也只能裹著毯子、帶著口罩面具到海邊躲避已經失控的大火，沿海岸線200公里的濱海社區瞬間變成災難避難區。

▲澳洲野火肆虐，跨年人潮只能躲到海邊。（圖／路透社）

▲無尾熊跑到路上跟腳踏車騎士求救。

此外也有目擊者指出，有些人開著小船在幾乎黑暗的狀況下出海，希望可以找到安全的地方，當地政府已經出動軍隊協助救援救護。大火在24小時內蔓延到諸如巴特曼斯貝（Batemans Bay）等人口稠密城鎮，造成3人死亡，5人下落不明，數十棟房屋恐怕已被燒毀；巴特曼斯貝在正逢夏季的澳洲，幾乎是滿滿的觀光客，如今卻被大火重創觀光經濟。

新南威爾斯省鄉村消防局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）說：「數千人湧往海岸，在海灘和衝浪俱樂部避難」。日前在網路上瘋傳的「血紅天空」照，也震撼許多環保組織，因為受到大火空污影響，至少有一千多人因為氣喘、呼吸道問題送往醫院救治。

▲澳洲野火肆虐，跨年人潮只能躲到海邊。（圖／路透社）

▲天空因大火變成血紅色。

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