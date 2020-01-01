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北韓將擁「新戰略武器」！金正恩狂批美國拖時間　揚言重啟核試

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▲▼金正恩主持五中全會第3天議程。（圖／朝中社）

▲ 金正恩連續4天主持五中全會。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓勞動黨第7屆中央委員會第5次全體會議12月28日展開，31日邁入第4天議程。領導人金正恩指出，美國不斷拖延時間，因此將開發「新的戰略武器」，更揚言打破此前中止核武與洲際彈道飛彈（ICBM）試驗的承諾，但也為美國留下轉圜空間。

金正恩31日表示，「我們終究不能容忍朝美對話淪為無恥的美國用以實現不純目的的工具，要使美國為我國人民所受的苦和發展遭受壓制付出代價，因此將採取衝擊性的實際行動。」

他指出，平壤當局為建立兩國互信，採取爆破豐溪里核試場、中斷核試與導彈測試等主動的重大措施，但美國卻以美韓聯合軍演、引進尖端武器及加強制裁來回報，「再次向全世界證明，扼殺我國制度的意圖並無改變。」

▲▼北韓昨發射超大型火箭砲。（圖／路透）

▲ 北韓2019年數度試射武器。（圖／路透）

金正恩進一步說明，「在對方不遵守約定的條件之下，我們也沒有理由單方面守約。若美國對朝鮮採取敵對政策到底，朝鮮半島無核化永遠不會實現。美國敵對行為與核威脅加劇的現實之下，我們不能只看見經濟發展和安樂的生活，就放棄未來的國家安全。不久後，人們就會看到朝鮮民主主義人民共和國擁有新的戰略武器。」

南韓《韓聯社》分析，「新戰略武器」的真面目尚未揭曉，但普遍被指為可搭載核武的洲際彈道飛彈、核潛艦或戰略轟炸機等。由於北韓發展受限，開發核潛艦及戰略轟炸機並不容易，新戰略武器是洲際彈道飛彈的可能性最大。

但金正恩也提到，「我國核武威懾力幅度會提升多少，將視美國未來對朝鮮的立場調整」，顯示北韓與美國的對話並非完全沒有協商餘地。他警告，「美國越是拖延時間、對朝美關係猶豫不決，就不得不在強大的朝鮮威力下束手無策」，暗示北韓採取行動以前，美國還有些許時間。

▲▼川普,文在寅,金正恩,川金會,川文會,文金會。（圖／朝中社）

▲ 金正恩與川普在板門店閃電會面。（圖／朝中社）

金正恩表示，「美國打著對話與協商的口號，瞄準政治與外交利益，同時持續制裁，漸漸消磨我國國力。」他坦言，國家景況逐漸低靡，但勒緊褲帶、死守自力富強與繁榮的國家尊嚴，打擊帝國主義正是北韓的革命信念；儘管艱困，也不能放棄自力更生的路線。

另一方面，31日的會議也宣布勞動黨人事變動。金正恩胞妹金與正被任命為中央委員會第一副部長，自原先的宣傳鼓動部轉向組織指導部。指揮武器開發的勞動黨軍需工業部副部長李炳哲、勞動團體部長李日煥及駐俄羅斯大使金衡俊等人升官；此前被傳健康狀況不佳的黨副委員長朴奉珠坐輪椅出席，可見目前仍維持黨內勢力三把手的位置。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）31日稍晚接受《福斯新聞》訪問，針對金正恩有關新戰略武器的發言回應，「我們依然希望金委員長能夠選擇其他路徑。我有看到報導，希望他不要選擇那個方向。川普總統剛上任時，與北韓爆發實戰的威脅仍然存在，對美國國民帶來憂慮。總統選擇了一個方案並表示，我們可以為北韓人民帶來更好的結果。我們希望金委員長做出正確的決定，選擇和平與繁榮，而非衝動與戰爭。」

►金正恩：需準備「相應軍事攻勢」　五中全會展現對美長期抗戰意志
►金正恩：將採「積極攻勢」保障國家體制　北韓五中全會邁入第二天

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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