「我相信金正恩會守信！」　川普重申新加坡無核化協議

▲美國總統川普在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）接受媒體訪問。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩預告即將展示新戰略武器，但願為美朝核談判對話保留餘地。對此，美國總統川普31日晚間在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）向記者們表示，他和金正恩之間的關係非常好，且金正恩是個信守承諾的人，他確實在新加坡簽了無核化協議，「我希望他的聖誕禮物是個漂亮的花瓶，這就是我想要的，一個花瓶，而不是什麼別的東西。」

韓聯社報導，目前美國與北韓的無核化談判陷入僵局，但金正恩在五中全會上提到，平壤當局對美國所採取的強硬敵對政策感到相當失望，點名華府必須做出讓步，否則半島永遠無法實現無核化。

▲ 金正恩連續4天主持五中全會。（圖／朝中社）

消息傳出後，川普表示，他與金正恩之間的感情不錯，且都代表著各自的國家，「我們等著看吧……我知道他說了有關於聖誕禮物的消息，我希望他的聖誕禮物是個漂亮的花瓶，這就是我想要的，一個花瓶，而不是什麼別的東西」，但金正恩確實在新加坡簽署一份關於無核化的協議，「我認為他是個守信用的人。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）31日則說，「我們依然希望金委員長能夠選擇其他路徑。我有看到報導，希望他不要選擇那個方向。川普總統剛上任時，與北韓爆發實戰的威脅仍然存在，對美國國民帶來憂慮。總統選擇了一個方案並表示，我們可以為北韓人民帶來更好的結果。我們希望金委員長做出正確的決定，選擇和平與繁榮，而非衝動與戰爭。」

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