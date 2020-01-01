Google開出3張統一發票大獎兌領率「0」　財部教3招不錯過財神爺

▲Google Play。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

自Google Play去（2019）年3月開發票以來，屢屢開出大獎，分別在3、4月期開出千萬元特別獎、200萬元特獎；以及7、8月期的千萬特別獎，但是至今大獎都未有人兌領，中獎人甚至與財神爺擦肩而過！因此，財政部親自傳授民眾3招，未來如果跨境電商如Google Play、Apple的App Store所開出來的發票中獎，就不會與好運錯過。

今年起除了Google Play、Apple的App Store等大型電商都要開立雲端發票，否則就會遭稅捐機關處分，官員表示，很多消費者很習慣在這些平台上買手遊、應用程式，消費頻率、金額也相當可觀，所以相信Google Play、Apple的App Store所開的發票未來還是有很大的機會繼續開出大獎；以Google Play來說，去年就開出3張大獎，分別2張千萬特別獎、和1張200萬元特獎，都無人兌獎，所以民眾更要注意在這些地方消費時的中獎通知。財政部也親自傳授3招，讓消費者不會錯失與大獎相遇的機會。

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第一招：檢查電子郵件、垃圾信箱也不要錯過

Google Play這種跨境電商對獎的方式跟傳統的電子發票很不相同，傳統電子發票常是透過兌獎APP掃碼，確認該張發票是否中獎，所以開獎的時候，民眾當下就知道自己是否中獎；但是跨境電商因為總部設置於國外，中獎通知常藉由財政部的平台通知，所以發票和中獎通知都是透過電子郵件（mail）寄發，民眾消費時要去查看一下所綁定的電子郵箱，是否有寄發票和中獎通知，官員表示，因為有時候中獎通知會被視為垃圾郵件而被消費者忽略，所以垃圾信箱也要翻找一下。

第二招：中獎發票 可透過超商KIOSK印出兌獎

如果收到Google Play的發票中獎，又應該如何兌獎呢？其中一種方法是，收到中獎通知之後，透過超商的KIOSK也就是7-11的ibon、全家的FamiPort、OK便利店的OK‧go、以及萊爾富的Life-ET等，將中獎發票列印出來，到實體通路兌領即可。

第三招：透過統一發票兌獎App歸戶 直接匯入金融帳戶中

官員說，最近也有很多民眾詢問，如何透過統一發票兌獎App兌獎？官員解釋，Google Play等跨境電商開立都是雲端發票，除了兌獎機會多之外，透過統一發票App載具歸戶兌獎。

步驟是民眾從手機打開財政部統一發票兌獎App、點選載具歸戶、點選新增載具、在載具類別的欄目中選擇跨境電商電子郵件、點選發送一次性密碼、填寫在境外電商交易時留存的電子信箱，財政部發票整合平台就會發送一次性密碼，填入並且填入電商名稱，就完成歸戶，未來在Google Play或者Ａpp store等跨境電商買東西，就自動歸戶到兌獎App中，發票一張都不漏接，自然也不會與財神爺錯過囉。