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只到下周一！7、8月統一發票千萬大獎還有3張未領　Google Play花30元買App中千萬元

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▲▼統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

▲統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布，去（2019）年度7-8月期的統一發票將在下周一（6日）到期，還有3張千萬大獎還未領，民眾不妨趁元旦假期好好找發票，其中在Google Play只花30元買應用程式（App）就中千萬大獎的幸運民眾也還未領。財政部官員呼籲，趕快找找信箱是否有通知，避免與財神爺擦肩而過囉！

財政部表示，去年7、8月期中獎統一發票兌獎截止日到今（2020）年1月6日，到目前為止還有3張還未兌領，請民眾趕快找出發票或查看郵件通知，並到一銀、彰銀、農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等據點兌獎，不要讓幸運之神輕易從身邊溜過。

請繼續往下閱讀...

根據財政部所公布的清冊，7、8月期統一發票1,000萬元特別號中獎號碼為「45698621」，中獎張數有14張，其中只剩下3張還未兌領。

包含台北市有1張，為Google Play所開出購買應用程式（App），消費金額為30元；另外2張則是在高雄市，分別是7-11的坎城門市，購買商品為紅牛、菸品，花費金額258元；另外則是在麥當勞後勁店消費買豬肉滿福蛋堡、咖啡等，共花130元。

▲▼108年7、8月統一發票1000萬特別獎、200萬特獎未兌領清冊。（圖／記者吳靜君攝）

▲108年7、8月統一發票1000萬特別獎未兌領清冊。（製表／記者吳靜君）

另外，2019年7、8月期200萬元特獎中獎號碼為「19614436」，中獎張數共計有17張，僅有2張還未兌領。分別為在台北市萬華區家樂福桂林店，買了各式香氛袋及芒果QQ糖，花了998元和金門縣7-11的「陽翟門市」購買零食、巧克力，花費金額63元。

▼108年7、8月統一發票200萬特獎未兌領清冊。（製表／記者吳靜君攝）

▲▼108年7、8月統一發票1000萬特別獎、200萬特獎未兌領清冊。（圖／記者吳靜君攝）

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