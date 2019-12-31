好囂張！詐騙分子親到銀行收現金　永豐銀：假親友、假投資騙很大

▲永豐銀提醒民眾，年終獎金、紅包入袋時，也常成為歹徒覬覦的對象，小心防詐騙。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀公布今年協助民眾防堵詐騙的成績，累計今年前11個月，各分行通報防阻詐騙案有2,673萬元，各類型的案件當中，假親友的詐騙案最常見、假投資則是單筆詐騙金額最高。隨著年關將近，民眾的年終獎金、紅包常常成為歹徒覬覦的目標，民眾應該小心防詐騙。

根據永豐銀公布的資料顯示，今年前11月各分行通報、防堵的詐騙金額高達2673萬元，其中假親友的手法最為常見，連外籍移工也險受害。

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永豐銀舉個案例，有在台外籍移工透過社群軟體認識海外友人，該名海外友人謊稱，要送禮物給該名移工，而包裹被外國海關扣留，需該名移工匯款支付通關費用，移工在行員的勸說之下才發現受到詐騙。

永豐銀說，假親友的詐騙的案例中，超過70%為國外匯款，險遭詐騙累計總金額逾600萬元，受害對象多為透過社群軟體，被假冒在國外的家人朋友所詐騙。但詐騙金額高者，多數是「假投資」，以「假投資」為由的詐騙案件量居次，但累計詐騙總金額高達1,400萬元，為所有詐騙案件中總金額占比最高的類型。

更有疑似詐騙集團份子直接出現在銀行等待客戶交付現金，因分行主管察覺有異立即通報警方處理，成功防堵客戶受騙並協助警方後續調查。

除警方通報機制外，永豐銀行內部更重視定期宣導防詐騙流程、進行防詐騙及防搶防災演練，鼓勵全台行員協助客戶遠離詐騙。