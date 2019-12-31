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2019年刷卡金額挑戰破3兆創新高　北富銀靠2張神卡奪11月發卡王

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信用卡,銀行卡（圖／記者周宸亘攝）

▲根據金管會統計，2019年前11月簽帳金額2.93兆元，超越2018全年的2.88兆元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（31）日公布今（2019）年11月信用卡最新統計，前11月刷卡金額達2.93兆元，超越2018年全年的2.88兆元，預估今年可望突破3兆元大關，而北富銀靠2張神卡，發卡量衝第一，國泰世華則以簽帳金額最高，奪下刷卡王寶座。

根據金管會銀行局統計，截至今年11月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,709萬張，總有效卡數約3,180萬張，其中當月簽帳金額約2,616億元，較去年同期增加150億元，年增率達6.08%。

請繼續往下閱讀...

今年前11月簽帳金額達2.93兆元，較去年同期的2.64兆元，超越2018一整年的2.88兆元，一舉創下歷史新高。銀行局官員表示，刷卡金額創新高，主要有4大原因，首先是國內發卡機構推出行銷活動、回饋優惠多，帶動發卡量增加；再者是通路增加，像是公務機關繳費平台、小額支付等；第三為第三方支付APP活動多，也是發卡量增加的原因之一，最後是消費者習慣改變，在安全又便利的情況下，民眾越來越熟悉支付工具的使用。

觀察各家銀行11月刷卡金額表現，國泰世華銀行單月簽帳金額達417億元，連續蟬聯刷卡王寶座，排名第二的是中信銀行，單月簽帳金額為385億元，至於第3到5名則分別是玉山銀行（382億元）、台新銀行（289億元）以及台北富邦銀行（206億元）。

統計也指出，今年1至11月累計發卡數達697萬張，較去年同期的550萬張有明顯成長，其中北富銀發卡數衝第一，共發了13萬834張，榮登發卡王寶座，緊追在後的是玉山銀行（12萬659張），其餘第3至5名分別是台新銀行（10萬3,770張）、中信銀行（7萬8,368張）及國泰世華銀行（6萬4,225張）。

台北富邦銀行11月發卡量擠下玉山銀，位居國銀之冠。銀行局官員指出，主要是J卡、MOMO聯名卡，帶動北富銀當月發卡量突破13萬張。據了解，J卡在日本享有3.3%的回饋無上限外，國內消費也有1%無上限的回饋，成為新一代旅日神卡，而MOMO聯名卡則祭出最高20%回饋，力拚新一代網購神卡。

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