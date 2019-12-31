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大陸外商投資法　內外資平等待遇　台商利多

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▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲中國大陸明日起推動外商投資新法。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

中國大陸《外商投資法》（新法）在明（1）日正式上路，《外商投資法實施條例》同步配套實施，過往外商、台商遵循超過30年的外資參三法包含《中外合資經營企業法》、《中外合作經營企業法》及《外資企業法》隨之廢止。KPMG會計師事務所表示，新法保障內外資的平等，保障外資投資合法權益保護，對台商來說也是利多。

截至2018年底，在大陸設立的外商投資企業，已經有96萬家，大陸為了回應各界對外開放市場要求，並且強化對外資的吸引力，外商投資法改變以往法規分散的狀態，更特別強調對外商投資合法權益的保護，包括徵收與補償、智慧財產權保護及出資、利潤資本收益等自由轉出規則，展現與國際法律體系接軌的態勢。

請繼續往下閱讀...

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師劉中惠指出，外商投資法當中保障內外資的平等待遇，對外商、台商而言是一項重要的利多。

在2006年制訂的十一五規劃中，大陸已經宣告取消外商投資的無條件優惠待遇，隨後在2008年統一內外資所得稅法及適用稅率，並將專門適用在外資的政策包含兩免三減半予以取消，2010年更同步對外資徵收城市維護建設稅及教育費附加。

外資在租稅優惠上的「超國民待遇」在10年前已告一段落。然而，租稅優惠取消的同時，投資限制仍舊未鬆綁，導致大陸營商環境，從外資的「超國民待遇」反轉成為內資的「國民超待遇」。

基於改善前述狀況，新法全面實行准入前國民待遇加負面清單管理制度。把外商赴陸什麼不能投資、什麼能選擇性地投資清楚列出，除非是負面清單列舉的外資企業仍需取得審批或備案外，其餘不在清單上者，設立流程將直接比照內資企業。也規定內、外資企業在專案申報、土地供應、稅費減免、資質許可等方面一視同仁。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理任之恒提到，另一項外資關注的焦點是智慧財產權保護問題。外商投資法確立了外商投資保護制度，除了加強產權保護，保守商業秘密，也建構外商投資企業投訴機制。並明令禁止利用行政許可、行政處罰等手段強制或變相強制外國投資者、外資企業轉讓技術，並規定了違法行為需要承擔的法律責任。

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