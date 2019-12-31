2019油價飆漲逾36%　創2016年來最大年度漲幅

▲迄今為止，今年西德州原油（WTI）漲幅約36.6%，而北海布蘭特原油則上漲了38.3%，皆有望創下自2016年來最高的年度漲幅。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

受地緣政治風險上升及美國原油庫存減少的影響，國際原油價格在2019年末大幅上漲，今年漲幅有望為2016年來最大。

迄今為止，今年西德州原油（WTI）上漲36.6%，而北海布蘭特原油則上漲了38.3%，皆有望創下自2016年來最高的年度漲幅。

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據美國能源資訊管理局（Energy Information Administration）上周五（27日）發布的數據，截至12月20日的一周間，美國原油庫存下滑了547萬桶，存量為2個月來最低。而據路透社周一（30日）進一步調查，截至12月27日的一周，美國原油庫存預計將減少約320萬桶，這將是連續第三周下滑。

中美第一階段貿易談判的消息，以及OPEC（石油輸出國家組織）及其盟友同意擴大減產，都為原油價格提供支撐。除此之外，一系列的地緣政治風險也使石油今年的價格震盪頻繁。今年4月，受沙烏地阿拉伯、俄羅斯等主要產油國堅決執行減產協議等影響，國際油價從2018年末的低點反彈；但今年Q2油價受到石油需求疲軟、受國際貿易爭端加劇等因素影響，而一路走低。

8月，美國總統川普以新的關稅威脅加緊對中國發動貿易戰，使油價單日崩跌近8%，創下逾4年最大跌幅；9月沙烏地阿拉伯石油設施遭葉門叛軍發動無人機攻擊，影響了近600萬桶的每日石油產量，約佔全球石油供應量的5%，使油價在9月中旬一度飆漲20%，創下逾10年來最大單日漲幅。

雖然油價隨著設施快速修復而回落，但接連不斷的美伊衝突，使全球能源安全再次成為關注焦點。這種連續地事件引發了人們對地緣政治風險再次影響供應的擔憂，因為不斷加劇的衝突可能會使全球石油供應變得更加複雜。

國際油價30日漲跌互見，紐約西德州中級原油1月交割價下跌0.04美元至每桶61.68美元；布蘭特原油2月交割價上漲0.28美元至收每桶68.44美元。