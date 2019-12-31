媲美星港新財管方案出爐　金管會開放14項措施2020年9月前上路

▲金管會發布媲美星港財富管理新方案，大多數措施預計明年上半年前可開放。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為吸引台商資金回流，金管會今（31）日公布媲美星港財富管理新方案，這次規劃3大策略、共計19項開放措施，其中有2項已開放、2項仍須與央行溝通、1項預計明（2020）年底修法，其他14項商品預計2020年9月前上路。

近期中美貿易戰等國際局勢變動影響，全球資金及產業布局都在逐步調整，也加深台商資金回流意願。金管會為吸引更多國人及外國資金來台進行財富管理，推出新財管方案，並擬定3項策略，透過法規鬆綁，進一步開放多元的金融服務及商品，以擴大台灣財富管理的規模。

請繼續往下閱讀...

針對策略一「開放高資產客戶的財富管理業務」，共有8項開放措施，其中一項為開放辦理其他提供高資產客戶個人化或客製化需求的新金融商品業務或顧問諮詢服務。也就是銀行未來可以在適法性、風控的前提下，可為高資產客戶量身打造企業傳承、稅務諮詢等業務。

金管會官員指出，目前已擬訂「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」草案，開放適格銀行辦理高資產客戶的財富管理業務，也就是以5大方向作為篩選標準，預計明年1月進行法規預告，3月底前完成應可完成，一旦法規發布後，即可受理銀行申請，預期2020年上半年可以正式上路。

策略二「開放多元化金融商品及投資管道」，一共開放7項，其中開放槓桿交易商可提供一般自然人客戶以原油及黃金價格為標的之差價契約（CFD）交易服務、簡化私募境外基金流程共2項，已於今年開放，另有1項開放REITs採基金架構發行，期盼規劃2020年底前提出草案送政院。

另外受矚目的是明年6月底開放具一定資格的外資，得以其持有之外幣為擔保品，向證券商辦理資金融通。不過，金管會官員表示，整體授信交易不得超過券商淨值4倍。至於放寬外幣投資型保單全權委託投資帳戶可投資投信所發行的台股基金，由於涉及央行業務，仍須溝通，因此上路時程尚未確定。

另據金管會統計，到11月底為止，外幣全委帳戶的契約金額為6,536億元；統計也指出，到10月底為止，有14家券商辦理證券業務借貸款項，整體淨值為3,530億元。

策略三「拓展金融機構業務範疇」，累計開放4項，其中一項為開放證券商辦理外國有價證券融資業務，預計明年9月底上路；另一項開放國際證券業務分公司（OSU）得辦理不限用途款項借貸業務，金管會官員說，儘管與央行達成初步共識，但由於相關配套措施仍須討論，因此上路時程未定。