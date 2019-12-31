財部、內政部合推「不動產移轉一站式服務」　省時、省錢

▲財政部、內政部推不動產轉移一站式服務。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

過去民眾辦理不動產轉移，常常要戶政、稅務與地政機關間來回奔走。為了便民服務，財政部與內政部成立不動產跨機關一站式整合服務，只要申報地方稅就可以直接查調不動產資料及地籍圖，並且自動帶入土增稅、契稅等申報書，不用手動填寫。

財政資訊中心官員表示，未來買賣房子時候，甚至連代書費都可以省下來，一次就是2萬元。

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過往民眾辦理不動產移轉時，屢因不熟悉機關間的作業流程，常奔波於戶政、稅務及地政機關間，並要繳納各相關文件、謄本及規費。因此，財政部與內政部攜手合作逐年逐步整合不動產移轉跨機關服務流程。現在這些耗時耗力的情形，未來都將簡化，程序更加便利。

為了讓民眾清楚了解整體申報過程，地方稅網路申報系統新增以圖形引導方式呈現不動產過戶流程的查詢服務，並且提供跨機關狀態回饋功能，申辦民眾可以透過圖形化的展示，讓整體流程、進度及更應備文件一目了然。

申報人登錄地方稅網路申報系統，可使用自然人憑證或者是健保卡加密免費查調自身的地籍、建物的資料；系統並可自動帶入土地及建物謄本等欄位資料在網路的申請書表畫面，民眾無須耗時、耗力的登錄，同時也節省了申請土地建物謄本的費用。

今年7月由六個直轄市及新竹市試辦稅務資料介接地政作業，申辦人辦理過戶時，只要透過地方稅網路申報系統辦理不動產移轉相關稅務，如土地、房屋無欠稅，則無需至地方稅捐機關臨櫃辦理查欠，目前已經完成的件數有43萬件，預計明（2020）年7月將推廣至全國。

申辦人只要拍照或者掃描已經蓋妥義務人及權利人印章的土地增值申報書、契稅申報書、已完納或不課徵印花稅的契據、欠稅（費）繳款單收據及身分證明文件等，並上傳地方稅網路申報系統，經稅務人員確認之後就可以在系統取得蓋有無欠稅章之繳款書，同時繳款狀態也會傳送到地政機關，減少民眾往返各機關的辛勞。