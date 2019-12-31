新台幣升值但外資卻賣超　分析師：先觀望、等外資回流

▲台指期12月31日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（31）日開盤下跌40點，來到12,029點，雖有一度下跌至11,992點，盤中雖有稍稍回穩，但尾盤無力，終場以11,995點作收，下跌74點，與現貨相較，逆價差2.14點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，台指期尾盤下壓，收在12000點以下，且今天台指期一直在逆價差，這也意味著明天要休市，外資就在這邊做一個空頭避險的味道，建議先觀望，等待外資回流情況。

王榮旭表示，因為今年台指期漲的也算多，外資今天在期、現貨進行調節，在期指賣超1,248口，且通常期、現貨通常同步做空的話，行情就會趨向拉回，不過，明天台股休市期間，若美股沒有太多狀況的話，台指期應該還是可以維持在12000點左右震盪整理。

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王榮旭說，其中值得觀察的就是外資今天現貨賣了94億，到底這個是年底外資獲利落袋，導致指數壓低，還是會做一個連續性的調節，就要等過完元旦再做觀察，但就個人觀察應該比較傾向是年底結帳的關係，有部分外資獲利落袋，賣出台積電同時針對期指進行多單減碼，但這個減碼的狀況也不是很多，因此也無法斷定會出現大跌的走勢，但通常外資期、現貨同步賣的時候行情通常都是會修正居多。

最後，王榮旭建議投資人，這幾天還是先觀望，等待外資回流情況，主要是這幾天台幣大漲，照理說外資應該會匯入買進台股才對，但外資卻是調節台股，因此建議還是要再多觀察幾天。