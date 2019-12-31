《美聯社》報導反滲透法通過　蔡英文若連任明年壓力加大

▲立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌。朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）



記者丁維瑀／綜合報導

《美聯社》（AP）報導台灣立法院31日三讀通過《反滲透法》草案，內容指出此前有人指責中國大力支持親中的候選人，方法包括提供競選資金與動員社群媒體的網軍。報導還提及，總統蔡英文拒絕接受台灣是中國的一部分，她有望在明年1月11日連任，結果可能加劇中國經濟、外交與軍事方面的壓力。

這篇報導標題為「台灣通過針對中國政治干預的法律」（Taiwan passes law targeting Chinese political interference），內容寫道就在總統大選前，立院通過《反滲透法》；在31日的辯論中，民進黨立法委員援引中國試圖操縱澳洲等民主國家政治的指稱，這些國家也採取措施應對。

《反滲透法》阻止任何國外勢力進行非法的政治捐款、散播錯誤資訊、組織競選活動，或以其他方式干預選舉跟政府的事務。違者可處5年以下有期徒刑，得併科台幣1000萬元以下罰金。國民黨立委此前認為，這將威脅任何在中國經商的民眾。

報導指出，蔡英文2016年上任後，北京就迅速切斷與蔡政府的關係，也在外交上孤立台灣，同時加大用武的威脅。文中還提及，針對北京對台灣媒體的影響力，民眾提高警覺。另外，北京也一直積極爭取台灣退役軍人的支持。