　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

猶太會堂遭攻擊！教徒逃離又折返…抬桌狠砸兇嫌　成功阻擋攻擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國紐約28日晚間發生針對猶太人的攻擊事件，嫌犯湯瑪斯（Grafton Thomas）遭到逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲嫌犯湯瑪斯持刀闖入猶太會堂行刺。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國猶太光明節刺殺案共造成5人受傷，嫌犯湯瑪斯（Grafton Thomas）闖入一間猶太會堂，手持長刀對著在場數十人狂砍。其中一位倖存者格魯克（Josef Gluck）在逃出之後，突然想到還有許多人在裡面，因此決定折返，並順手拿起一張小桌子往湯瑪斯臉上砸，成功嚇阻了攻擊。

美國紐約北部蒙西市（Monsey）一間猶太會堂，28日發生針對猶太人的攻擊事件，嫌犯湯瑪斯持刀闖入猶太教拉比羅騰堡（Chaim Rottenberg）的住家，朝著在裡面進行光明節儀式的數十名猶太教徒狂砍，造成5人受傷，2人傷勢嚴重。湯瑪斯行兇後開車逃逸，警方逮捕他時，身上還有有血跡以及強烈的漂白水味。

倖存者格魯克表示，當時拉比剛好完成點蠟燭的儀式，屋內聚集了數十名，年紀在2個月至80歲之間的教徒。湯瑪斯持刀闖入後，全屋的人四處逃竄，也有人已經中刀倒地，「我先衝出門外，但驚覺這是不對的，裡面的人還需要幫忙。」因此格魯克選擇回到屋內，「大家都在大聲叫著快躲起來，有嬰兒被塞進衣櫃，小男孩躲在一堆外套中，桌椅全部被撞得亂七八糟。」

▲▼美國猶太光明節刺殺案。（圖／達志影像／美聯社）

▲社區居民舉牌表達支持。（圖／達志影像／美聯社）

接著格魯克努力想把躺在地上、渾身是血的傷者拉出門外，但傷者因失血過多，無法動彈，這時他又看到湯瑪斯正在廚房裡，所以他決定出手，「我隨手拿起一張咖啡桌，直接朝兇手的臉部砸去。」被激怒的湯瑪斯原本想回擊，最後終於選擇離開屋內，駕車逃逸。

事後受訪時，格魯克說，他並不是勇敢的人，也不是一個英雄，他只是一個簡單的人，「我覺得上帝才是英雄，他在正確的時間把我送到正確的地方，給了我正確的心態反擊。」

►猶太儀式遇攻擊5人遭刺傷！嫌「開車40分鐘」行兇　身上沾血被逮

ET快訊
即／2020跨年煙火全球首秀　紐西蘭「天空塔」煙火照亮奧克蘭
4大研所畢業！　工科男「月薪不到45K」...年終還抱蛋
300萬人次瘋跨年！　北捷42小時不打烊：「這3時段」人潮最
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《美聯社》報導反滲透法通過　蔡英文若連任明年壓力加大

快訊／「2020跨年煙火」全球首秀！紐西蘭奧克蘭煙火齊發　七彩光芒照亮夜空

挖出「150年老酒」！屋主嗨炸分享　專家一喝秒變臉：是尿…

7樓屋頂親手弒母！　70歲老婦遭5旬親兒一把推下「墜地慘死」

11樓墜落慘死！媽媽忙晾衣服…9歲自閉弟陽台跌落「頭部重傷」亡

猶太會堂遭攻擊！教徒逃離又折返…抬桌狠砸兇嫌　成功阻擋攻擊

反滲透法過了！路透：台灣通過旨在「對抗中國政治影響」的法律

他身上長粉色小硬塊　忽略3年「變成恐怖惡魔角」掀衣求救…皮膚整塊遭吞噬！

「蔡英文一定當選」贏多少才是關鍵！　日媒關注2020台灣大選

「我愛你」短訊變最後遺言　路州選美冠軍空難中身亡

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

超大分量！台中巨無霸美式漢堡　牛肉＋生菜、起士口感濃郁又飽足

《美聯社》報導反滲透法通過　蔡英文若連任明年壓力加大

快訊／「2020跨年煙火」全球首秀！紐西蘭奧克蘭煙火齊發　七彩光芒照亮夜空

挖出「150年老酒」！屋主嗨炸分享　專家一喝秒變臉：是尿…

7樓屋頂親手弒母！　70歲老婦遭5旬親兒一把推下「墜地慘死」

11樓墜落慘死！媽媽忙晾衣服…9歲自閉弟陽台跌落「頭部重傷」亡

猶太會堂遭攻擊！教徒逃離又折返…抬桌狠砸兇嫌　成功阻擋攻擊

反滲透法過了！路透：台灣通過旨在「對抗中國政治影響」的法律

他身上長粉色小硬塊　忽略3年「變成恐怖惡魔角」掀衣求救…皮膚整塊遭吞噬！

「蔡英文一定當選」贏多少才是關鍵！　日媒關注2020台灣大選

「我愛你」短訊變最後遺言　路州選美冠軍空難中身亡

大選在即！全國地檢查境外資金、地下通匯超過422億元

北市跨年夜爆爭議…愛奇藝獨家直播沒了！　華視總經理發文「法律教育」

好囂張！詐騙分子親到銀行收現金　永豐銀：假親友、假投資騙很大

2019年刷卡金額挑戰破3兆創新高　北富銀靠2張神卡奪11月發卡王

《美聯社》報導反滲透法通過　蔡英文若連任明年壓力加大

台南跨年結束到友愛市場續攤　深夜食堂營業到凌晨1點

反滲透法三讀通過　內政部：補強民主防衛機制

快訊／「2020跨年煙火」全球首秀！紐西蘭奧克蘭煙火齊發　七彩光芒照亮夜空

2019油價飆漲逾36%　創2016年來最大年度漲幅

Gail首唱跨年「連換3把吉他」　流利中文打招呼：大家新年快樂！

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

國際熱門新聞

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

公務員10年來「只打卡不上班」爽領1790萬

英女遭11人硬上　反被告誣陷定罪

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

10歲童進空地　遭6犬包圍狂咬亡

荷蘭Ella仙氣電眼勾人　網：想增產報國

邋遢女室友裸體煮飯　反罵房東不關門

少年「十字架插喉」殺戀童癖神父

她登山邊玩手機　摔下20層樓高懸崖…哭聲救自己

日產前董事證實飛抵黎巴嫩　發表聲明

餓到吃野草！他翻身變「億萬老闆」逆襲故事曝

狠母將5歲女兒裝行李袋2小時悶死

更多熱門

相關新聞

路州選美冠軍罹難　我愛你成遺言

路州選美冠軍罹難　我愛你成遺言

美國路易斯安那州（Louisiana）29日發生墜機事件，造成5人死亡，當地知名體育記者卡利·麥考德（Carley Ann McCord）也是罹難者之一，原本要採訪一場大學美式足球賽卻不幸罹難。丈夫恩斯明格（Steven Ensminger Jr.）表示，麥考德在生前曾打電話，但因為在上班無法接聽，於是她傳了「我愛你」的短訊，沒想到成了最後的遺言。

超狂劇組闖IKEA拍片！網大讚有趣

超狂劇組闖IKEA拍片！網大讚有趣

暴風雪車子打滑　婦拋出車外慘死

暴風雪車子打滑　婦拋出車外慘死

飯店提供「陪睡服務」喜歡直接帶回家

飯店提供「陪睡服務」喜歡直接帶回家

川普和歐巴馬並列最受尊敬男性

川普和歐巴馬並列最受尊敬男性

關鍵字：

猶太教猶太拉比攻擊北美要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

詹惟中表態挺韓國瑜怒了！活了56年第1次要投票

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

國中操場埋屍案　真相遲到16年

韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」撿火箭炮反擊

有沒有偷吃花枝？證據噴英鬥滿臉

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面