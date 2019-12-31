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反滲透法過了！路透：台灣通過旨在「對抗中國政治影響」的法律

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▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院今（31）日三讀通過《反滲透法》。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳美依／綜合報導

引發爭議的《反滲透法》今（31）日在立法院三讀通過。《路透社》報導指出，台灣通過了旨在對抗中國政治影響的法律，阻止北京資助台灣的倡議、遊說或者競選等活動，為了明年1月11日的總統大選做準備，但也可能讓兩岸關係更加緊張。國民黨（Kuomintang）表示，民進黨（DPP）把法案當成「政治工具」，為了政治利益倉促立法，危害民主。

▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《路透社》指出，執政的民進黨推出《反滲透法》，對抗來自北京的政治影響力。（圖／記者屠惠剛攝）

根據《路透社》報導，台灣立法院31日以67票同意、0票反對通過《反滲透法》（Anti-Infiltration Law），對抗來自中國的政治影響，阻止北京資助台灣的倡議、遊說或者競選等活動，違反者最高可處5年有期徒刑，總統1月簽署以後生效。民進黨立委陳歐珀（Chen Ou-po）說，「中國的崛起已經對所有國家造成威脅，而台灣正面臨最大的威脅。台灣位處中國滲透的前線，迫切需要《反滲透法》來保護人民的權利。」

報導指出，許多台灣人認為，中國試圖非法資助政治人物與媒體，或透過其他手段影響台灣政治與民主進程，《反滲透法》是多年來與之抗衡的部分努力，但也很有可能使得兩岸關係更加緊張。

▲▼立法院處理《反滲透法》 柯建銘發表結語。（圖／記者屠惠剛攝）

▲反對的國民黨立委在主席台前靜坐抗議，認為《反滲透法》侵害人權。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委拒絕參與投票，他們指出，《反滲透法》可以保護台灣免於被滲透，但卻被民進黨當成「政治工具」，想要趕在大選以前獲取選票，倉促立法也是一種對於民主的威脅。一些立委在主席台前靜坐，高舉「反對惡法」、「侵害人權」標語，臉戴寫著「反對」的黑色口罩。一些親中政黨支持者在立法院外面抗議，呼籲立委撤回「破壞海峽兩岸交流」的立法。

中國國台辦（Taiwan Affairs Office）上周再次強調反對《反滲透法》，直指民進黨試圖「公然違逆民主，增加敵意」。總統蔡英文（Tsai Ing-wen）對此回應，缺乏民主、人權與言論自由的中國，利用民主語言批評法案，是一件虛偽的事情。

▲▼《反滲透法》必知3重點。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲《反滲透法》必知3重點。（圖／記者李帛窈整理製表）

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