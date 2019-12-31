迎接5G產業熱潮　碩天科技上市10年首次募集可轉債

▲碩天科技在線式Smart App Online機架式不斷電系統。（圖／碩天提供）

記者姚惠茹／台北報導

碩天科技（3617）今（31）日宣布，旗下CyberPower品牌目前已為北美前兩大不斷電系統品牌商之一，並以競拍方式發行面額12億元首檔可轉債碩天一（36171），也是碩天科技上市掛牌10年後首次募資，備受市場關注。

碩天表示，公司歷年營收獲利表現穩健，不僅連續12年發放現金股利，而且現金股利連續11年正成長，108年截至11月止，自結合併營收達85.33億元，年增12.61%，今年前3季稅後純益達6億元，年增14.77%，每股純益達7.29元。

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碩天科技本次可轉換公司債每張發行面額10萬元整，共計發行12,000張。依法保留承銷總數15%，其中1200張由主辦承銷商宏遠證券自行認購，協辦承銷團自行認購600張，其餘10,200張採競價拍賣方式辦理公開銷售。

這次碩天一（36171）以轉換溢價率109.61％，作為轉換價格訂價依據，轉換價格訂為122元，發行期間為三年，並設計滿三年依面額101.5075％賣回予發行公司。



宏遠證券表示，碩天以CyberPower為名發展自有品牌，致力全球提供電力備援產品及能源整合管理與持續優化方案的，深耕北美市場至今，主要客戶均為財星500大知名企業如連鎖零售通路商Best Buy、Walmart、Costco及電商龍頭Amazon等，並為北美UPS市場排名前二的領頭廠商。

法人表示，受惠於市場對電源管理解決方案需求不斷提升，碩天歷年營收獲利屢創佳績，未來在5G產業基礎建設，無論基地台及雲端機房都必須大量增加電源管理解決方案的建置，產業需求可望持續推升，對碩天的營運可望有正面助益。