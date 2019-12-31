他身上長粉色小硬塊　忽略3年「變成恐怖惡魔角」掀衣求救…皮膚整塊遭吞噬！

▲男子身上長出惡魔角 。（圖／翻攝自British Medical Journal下同）

記者陳亭伃／綜合報導

身體出現異常狀態，一定要盡早接受治療。英國日前出現一起臨床病例，一名50歲的男子因為在背部出現不明的硬塊，甚至有點像是破皮，但因為害怕就醫會得知難以接受的結果，於是拖3年才就醫。經過醫師檢查後發現，竟然是癌症且已經是相當嚴重的鱗狀細胞癌（SCC），需要接受緊急切除手術。

根據英國《鏡報》報導，這名男子3年前發現背部皮膚出現病變，但卻擔心去檢查會有無法承擔的結果，進而忽略。沒想到3年後這個病變的皮膚區塊竟然變成恐怖的紅黑色，因為過度巨大最後男子只好選擇就醫。醫師一看到男子背後的「龍皮」病變皮膚，立刻進行抽樣檢查。

▲男子不敢面對三年，卻變成悲劇。

檢查結果後發現，男子身上的皮膚病變，已經變成癌症腫瘤，且為皮膚癌的一種。然而醫療團隊卻發現，雖然這顆腫瘤生長緩慢，但卻沒有擴散，在3年都沒有接受治療的情況下相當罕見。基本上，鱗狀細胞癌會從硬化的粉色硬塊開始，接著開始大面積覆蓋一塊皮膚，甚至會出尖角的樣貌，出現在臉上或耳朵上的時候居多，因此男子長在背後也讓人相當驚訝。

男子隨後接受手術切除治療，並且使用大腿的皮膚將切除掉的部分補上，據悉目前男子尚未有危及生命的狀況，但腫瘤的內容狀態仍須要進一步化驗。皮膚癌是英國最常見的癌症排名第二，醫療團隊也呼籲如果身上有奇怪的硬塊一定要盡早接受治療。