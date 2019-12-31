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獸父「釣魚播種」4年！13歲女孩「懷孕7月」急送醫分娩　母慘死獨留子活

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記者黃心瑀／綜合報導

巴西一名13歲小女孩盧安納（Luana Ketlan）日前因為腹部劇痛，緊急被送到醫院救治，沒想到醫生竟然發現她不僅患有急性貧血，竟然已經懷孕7個月了，而且孩子的爸竟然是她的親生父親；不過在產下一名男嬰之後，她的健康狀況急轉直下，在許多併發症發作下，最後不幸身亡。

根據《太陽報》報導，盧安娜從9歲起就遭到獸父的性侵，時間長達4年，日前現年13歲的她被因為腹部劇烈疼痛，被緊急送醫急診，但在檢查的過程當中，她被發現不僅有低血壓、急性貧血、肝硬化和肺部積水的症狀，肚子裡竟然已經有一名7個月大的寶寶。

盧安娜在前往醫院的途中，早產生出了一名男嬰，隨後因為併發症不幸身亡。警方表示，盧安娜36歲的父親法巴（Tome Faba）性虐待小孩4年的時間，在事情被揭發之後逃跑，一個禮拜後在城市夸里（Coari）被發現，並被以虐待兒童和過失殺人罪出庭。

報導中指出，盧安娜與父母同住在郊外，但母親於是發後卻聲稱不知道有這種事；而盧安娜在身材出現變化後，一名阿姨發現了不對勁，才將這起事件揭發。警方在經過調查後表示，盧安娜原先拒絕跟他人說腹中小孩的爸爸是誰，隨後在被問及時稱自己被父親要求一同前往釣魚，然後在那個場所被性侵。

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