你賺到了嗎？2019年台股市值大增7.95兆元　平均每位股民可賺112.7萬元！

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（31）日以11,997點收關，加權指數今年以來上漲了23%、上市公司市值大增7.95兆元或27.11%，平均每位國內投資人帳面平均賺到112.7萬元。

上市公司總市值在今天收盤後為36.4兆元，在今年成長7.95兆元，除去全體外資所持有股票占總市值的比例約42%做計算，本國自然人與法人所持有台股總市值約為4.611兆元。

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另外，參考證交所證券市場統計概要，台股1到11月累計有交易戶數為364.56萬戶、平均起來每位投資人可以賺到的帳面金額約是112.7萬元；如以投資累計開戶人數1053.6萬人去平均，則是每人賺到43.76萬元。但大部分增值都是落在大型權值股中，一般小股民大多看得到吃不到。

三大法人今日合計賣超台股95.9億元。其中自營商賣超18.44億元、投信買超1億元、外資及陸資賣超94.3億元。另外，今年以來外資累計買超為2, 441.6億元。

展望明年，法人預期台股全年走勢會是「開高走低」，因在第二季之後會遇到美國總統大選消息發酵，股市將開始回檔修正。建議短線操作、不在意股票要擺多久的投資人，就順著題材面去操作，且在第一季股市還維持高檔的時候最適合；想長線布局的投資人，則可以等到第三季相對低點開始進場，中間現金多一點、持股少一點比較安全。

另外，許多人還是關心台股有沒有機會在明年突破歷史高點12,682，法人認為，歷史高點離現在只有600點，第一季當然很有機會，且過了就不會只是12,682而已。法人指出，若選舉選完、由執政黨連任，就可能有慶祝行情出現；如果有慶祝行情出現，會有七、八成機率刷新歷史新高紀錄，時間點最可能落在1、2月，但如果2月沒過，後來機會就不高。