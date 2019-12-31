新毒品之王！「芬太尼+海洛因」成本更低…藥效加倍　恐襲捲亞洲毒市

▲芬太尼成為新的毒品之王。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

泰國日前發生3名男子差點因注射過量海洛因而身亡，此案件受到關注的原因在於，警方從他們吸食的海洛因中，竟驗出合成鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）。聯合國毒品犯罪專家表示，這是他們最擔心的狀況，「當中國製的合成類藥物跟泰國的海洛因合在一起，情況可能會失控。」因為合成藥物比植物類藥物更便宜，效果也更強，若是在亞洲成為「主流毒品」，那後果可能比歐美還要更嚴重。

聯合國毒品與犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）東南亞地區負責人道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，這是他們第一次在泰國的海洛因發現含有芬太尼成分。不同於植物性藥物，屬於合成藥物的芬太尼，是鴉片類強效麻醉性鎮痛藥，藥效更勝嗎啡，更容易使人上癮。更可怕的是，芬太尼的生產成本相當低廉，藥效又比植物類藥物更強。

美國在2005年有1萬5000人因服用過量鴉片類藥物死亡，到2015年超過了3萬3000人，而根據美國疾病控制與預防中心數據，這個數字已經達到了4萬7600人。道格拉斯表示，在美國藥廠會誇大藥品的好處，掩蓋可能會付出的相對成本，藥廠也會直接向消費者推銷，「美國藥廠在『止痛』的治療上做得太過了。」

道格拉斯認為，亞洲所面臨的威脅比歐美來的更大，因為長久以來東南亞地區的販毒問題就相當嚴重，且政府遲遲未掌控確切的吸毒人數，讓傷害難以估計。

尤其本來就存在著「金三角」這類惡名昭彰的毒品產地，因此毒販要將由中國大陸生產，價格相當低廉的芬太尼，混入原有的海洛因中也非常容易，甚至不用開發新的市場，直接進入固有市場也行，「而該地區還沒準備好應對這個狀況。」

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