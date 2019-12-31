加州消費者隱私法元旦上路　網站增設「禁止出售我個資」連結圖示

▲自明年元旦起，包括沃爾瑪在內的美國零售商將在其網站上添增「請勿出售我的個資」連結圖示。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

自明年元旦起，包括沃爾瑪（Walmart）在內的美國零售商將在其網站上添增「請勿出售我的個資」（Do Not Sell My Info）連結圖示，讓加州消費者首度得以了解該零售商收集了哪些個人資料及其他資訊。

據路透報導， 其他如家得寶（Home Depot）等網站則不僅在加州地區附上資訊連結，也擴及全球。家得寶也將在網站上提供QR code供掃描，以便消費者使用行動設備查詢相關資訊，家得寶也培訓一批員工專門回答消費者的相關問題。

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美國大型零售商的上述動作，都是為遵循加州消費者隱私法（California Consumer Privacy Act, CCPA）。該法案將於2020年1月1日生效，為監督美國企業個資收集最重要的法規之一，消費者可依據該法規而選擇不讓零售商或其他企業將其個人資訊出售給第三方。

除零售商外，該法案也影響了諸多企業，如臉書、Alphabet的Google及其他社群平台、廣告商、應用程式開發商、行動服務供應商及串流媒體服務等。報導指出，這項新法可能徹底改變了這些企業利用這些個資的獲利方式。

在CCPA之前，歐盟已頒布了一項略具爭議的一般資料保護規範（GDPR），該條例主要為企業如何收集、儲存及使用用戶個資設立了新的標準。不過歐洲的GDPR給了企業幾年的時間來符合法規，但CCPA僅給了企業幾個月的時間。

對於CCPA，沃爾瑪發言人托普瑞克（Dan Toporek）表示，該公司將支援能使用戶控制其個人資訊的工作；目標百貨（Target）發言人卡爾森（Jessica Carlson）則指出，該公司將在網站上添增「請勿出售我的個資」按鈕，全美消費者皆可見，加州居民則適用於新法的規範。卡爾森表示，目標百貨已允許其消費者選擇不與第三方共享其個資來行銷。

至於亞馬遜則採取了不同的做法。該公司發言人在聲明中寫道：「我們不打算在我們的網站上掛上『請勿出售我的個資』按鈕，因為亞馬遜並未出售客戶個資，也從未如此。」發言人補充，亞馬遜將發布經修訂的隱私聲明，並將審查最終法規，以「了解可能需要什麼標示來告知消費者如何找到隱私聲明。」

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