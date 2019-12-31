「最會還債的財長」蘇建榮　上任以來兩大政績亮眼

▲財政部長蘇建榮 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮接受媒體採訪時表示，上任以來有兩大政績，就是連續兩年都實質還債，這是自2007年、2008年來首次；其次是九大公股銀行都簽團體協約或持股信託，保障公股銀員工的勞工權益。

明日就是新的一年來臨，財長蘇建榮也有新年新希望，蘇建榮希望明年股市穩定、境外資金匯回成長、台灣經濟成長、稅收成長以及財政穩健。

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蘇建榮自2018年7月上任，最自豪的事情是完成兩件事情，其一連續兩年中央總預算實質減債，去年減債了792億元、今年也有855億元，今年扣掉特別預算舉債430億元，也實質減債455億元，這也是自2007、2008年以來首次見到的成績。

另外一件事情就是，九大公股銀皆完成團體協約和員工持股信託。除了國營和華南銀之外，其他的泛公股銀行都有員工持股信託，也就是如果員工自提的話；行方也會相對提撥，基本金額在1000元到2000元不等，可投資的標的為儲蓄或者投資行方股票，對員工來說，等於相對相對加薪。團體協約也讓財政部所轉投資的公營事業、公股銀行旗下的員工權益更受到保障。

資金匯回專法估明年上半匯回1300億 帶動4000到5000億元投資效益

財政部自今年8月中所上路的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（境外資金匯回專法），台商將資金匯回首年稅率8%、第2年10%，若實質投資稅率還可以減半為4%、5%。根據財政部統計，至昨(30)日止已經申請匯回的件數為143件、核准金額為440億元，已經匯回的件數有83件，匯回金額304億元。

蘇建榮認為，至明年上半年台商依循專法資金匯回的金額達到1300億元，應該沒有問題，若依此來計算，以實際匯回作為自備，剩餘七成貸款的話將帶動4000億元到5000億元的投資，進而增加就業機會。