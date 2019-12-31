鴻海90.8元封關！今年漲幅近三成　外資全年大買超過68萬張

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（31）日封關收在90.8元，市值1.25兆穩居台股第二大，今年歷經鴻海創辦人郭台銘交棒投下震撼彈、劉揚偉接任董座大位、首辦法說會，以及iPhone 11銷售強勁等眾多消息，推升鴻海全年漲幅28.2%，市值增加超過2800億元，外資全年累積買超逾68萬張。

觀察今年鴻海股價，從去年封關日的70.8元一路漲到今年封關日的90.8元，中間歷經創辦人郭台銘宣布參與總統初選，並辭去鴻海董事長一職，正式退出經營團隊全心投入選舉，為市場投下震撼彈，而鴻海股價也隨著消息波動漲幅近3成左右。

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鴻海今年啟動接班計畫，由劉揚偉接任董事長大位，並組成「九人決策小組」，不僅首度舉辦法說會對外說明營運狀況，更宣示啟動「富士康3.0」的轉型計畫，布局電動車、數位醫療、機器人三大應用，強化人工智慧、半導體、5G/6G三大核心技術，目標毛利率要在3~5年達到10%。

今年歷經中美貿易戰、鴻海創辦人郭台銘交棒、iPhone 11銷售強勁等眾多消息，推升鴻海全年漲幅28.2%，市值增加超過2800億元，外資全年累積買超逾68萬張，就連郭台銘都在今年連續6個月加碼買進，持股來到133萬7938張，比重達9.65%，持股市值破千億元。